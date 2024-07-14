北市狼師幼兒園疑借殼上市 社會局：已與警局、教育局聯合稽查

台北市社會局長姚淑文。（記者田裕華攝）

2024/07/14 16:33

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園的園長兒子涉嫌性侵、猥褻園內女童，檢警在電腦查扣600多部性影像，台北市議員許淑華更爆料，狼師的幼兒園園長母親，事發後涉嫌包庇兒子，還疑似用員工的名字新成立托嬰中心，竟借殼再經營。對此，社會局回應，目前警察局、社會局和教育局聯合稽查、強力介入，不會讓園長有任何可以借殼上市的空間。

許淑華指出，狼師的幼兒園園長母親，事發後涉嫌包庇兒子，還疑似用員工的名字於今年5月新成立托嬰中心，雖然負責人名字不是她，卻疑似仍在背後當藏鏡人，處理園所營運相關事務。

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對此，台北市社會局長姚淑文表示，目前警察局、社會局和教育局共同聯合稽查、強力介入，基於托嬰中心負責人為此案幼兒園犯嫌母親，社會局已主動調閱監視器畫面，並將資料函送檢調單位查辦。

姚淑文提到，社會局已致電11位幼童家長告知托嬰中心負責人與犯嫌關聯，並可協助轉收托，其中有5名家長表示有需求或考慮轉收托；針對托嬰中心變更負責人一事，已立即更新社會局局網名冊、衛生福利部社會及家庭署「托育媒合平台」及「台北市嬰幼兒托育地圖」上的公開資訊，在該托嬰中心名稱處備註原托嬰中心之名稱，透明化該托嬰中心變更歷程。她強調，將持續依規定並加強稽查托嬰中心，並與此案內托嬰中心家長保持聯繫提供相關協助。

此外，姚淑文向中央建議，對於「兒童托育服務法」的修法，應參考「幼兒教育及照顧法」，制定不得擔任負責人或工作人員（包含主任、托育人員、廚工等）的限制；她認為，應嚴懲該負責人，且終身不得擔任機構負責人或工作人員，社會局也於2023年向衛福部函文提出修法，希望終止負責人惡行，目前該法仍在立法階段，期待能盡快修法完成。

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