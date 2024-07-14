為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新北「回收攻略通關樂」貼文被下架 環保局：已填寫民眾權益不受影響

新北環保局推動「回收攻略通關樂」，只要至活動貼文填寫問券，即有機會獲得威秀電影票等大獎，但日前貼文卻被下架，民眾反映無法填寫問券。（新北市環保局提供）

新北環保局推動「回收攻略通關樂」，只要至活動貼文填寫問券，即有機會獲得威秀電影票等大獎，但日前貼文卻被下架，民眾反映無法填寫問券。（新北市環保局提供）

2024/07/14 16:15

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市環保局舉辦「回收攻略通關樂」，民眾只要至臉書粉專「新北ｉ環保」填寫問券，有機會獲得威秀電影票、600元郵政禮券等大獎。但活動貼文日前被臉書下架，許多民眾無法在活動期間填寫問券、參加抽獎。新北市環保局強調，已填寫問券民眾權益不受影響，活動是否調整、改期需和相關單位討論。

環保局舉行「回收攻略通關樂」，即日起至7月15日，民眾只要至臉書粉專「新北ｉ環保」填寫回收攻略問卷，並完成指定步驟，就可參加抽獎，獎項共有3名威秀電影票（每名2張）、3名600元郵政禮券與50名旅行六件組。

但近日民眾有意參加「回收攻略通關樂」活動，卻在網路上苦尋不出貼文連結，反映後才得知抽獎文章已被臉書下架，導致無法填寫問券，目前環保局正釐清與處理當中，後續可能會重新上架。

環保局表示，「回收攻略通關樂」抽獎網頁目前正洽臉書官方協助處理，對於已填寫問券、完全任務的民眾，其抽獎權益不受影響。

至於「回收攻略通關樂」活動未來是否調整、改期，環保局回應，目前活動尚未結束，需和相關單位討論後再做決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北環保局攜手檢警查獲廢棄物「跑空單」犯罪集團 不法獲利5千多萬
2024/05/03 11:35

新北環保局攜手檢警查獲廢棄物「跑空單」犯罪集團 不法獲利5千多萬
第一屆國際濕地夥伴網絡亞太地區年會 台灣3會員展現保育成果
2024/06/24 21:27

第一屆國際濕地夥伴網絡亞太地區年會 台灣3會員展現保育成果
新北永續體驗營 高中生行動劇秀環保理念
2024/07/13 19:55

新北永續體驗營 高中生行動劇秀環保理念
新北暑假推廣正確回收知識 參加線上活動抽電影票、600元禮券
2024/07/01 13:49

新北暑假推廣正確回收知識 參加線上活動抽電影票、600元禮券
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播