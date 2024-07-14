新北「回收攻略通關樂」貼文被下架 環保局：已填寫民眾權益不受影響

新北環保局推動「回收攻略通關樂」，只要至活動貼文填寫問券，即有機會獲得威秀電影票等大獎，但日前貼文卻被下架，民眾反映無法填寫問券。（新北市環保局提供）

2024/07/14 16:15

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市環保局舉辦「回收攻略通關樂」，民眾只要至臉書粉專「新北ｉ環保」填寫問券，有機會獲得威秀電影票、600元郵政禮券等大獎。但活動貼文日前被臉書下架，許多民眾無法在活動期間填寫問券、參加抽獎。新北市環保局強調，已填寫問券民眾權益不受影響，活動是否調整、改期需和相關單位討論。

環保局舉行「回收攻略通關樂」，即日起至7月15日，民眾只要至臉書粉專「新北ｉ環保」填寫回收攻略問卷，並完成指定步驟，就可參加抽獎，獎項共有3名威秀電影票（每名2張）、3名600元郵政禮券與50名旅行六件組。

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但近日民眾有意參加「回收攻略通關樂」活動，卻在網路上苦尋不出貼文連結，反映後才得知抽獎文章已被臉書下架，導致無法填寫問券，目前環保局正釐清與處理當中，後續可能會重新上架。

環保局表示，「回收攻略通關樂」抽獎網頁目前正洽臉書官方協助處理，對於已填寫問券、完全任務的民眾，其抽獎權益不受影響。

至於「回收攻略通關樂」活動未來是否調整、改期，環保局回應，目前活動尚未結束，需和相關單位討論後再做決定。

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