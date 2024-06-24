第一屆國際濕地夥伴網絡亞太地區年會 台灣3會員展現保育成果

第一屆國際濕地夥伴網絡亞太地區會（WLI-AO）在斯里蘭卡舉辦5天會議交流。（李文珍提供）

2024/06/24 21:27

〔記者楊金城／台南報導〕第一屆國際濕地夥伴網絡（Wetland Link International，簡稱WLI）亞太地區會（WLI-AO）已在斯里蘭卡可倫坡閉幕。台灣團隊表現亮眼，新北市鹿角溪人工溼地巡守隊代表以平均20歲的年紀成為亞太地區年會矚目新星。代表台南鳥會的官田水雉生態教育園區推動菱角友善耕種與水雉復育的共榮永續發展新模式，備受多國追捧與探詢。

6月17日到21日舉辦的國際濕地夥伴網絡亞太地區年會，台灣代表團22日參訪當地生態。

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國際濕地夥伴網絡由 RAMSR（聯合國拉姆薩爾秘書處）委請WWT（英國水鳥與溼地信託金會）建立平台，邀請以濕地教育、保育與經營為主體的政府部門、民間組織單位參與交流。而RRCEA（拉姆薩爾東亞區域中心）是亞太地區的執行單位。WLI亞太年會的前身為WLI-Asia年會，每兩年舉辦一次，2018年台北市為第7屆主辦方。此次第一屆WLI-AO為整合亞洲與太平洋區的跨區年會。

台北市野鳥學會、台南野鳥學會、新北市環保局目前是WLI的會員。

官田水雉園區主任李文珍今天（24日）說，團隊以中華台北名義參加WLI-AO，遭到中國代表抗議，WLI的高層居中斡旋，主辦國斯里蘭卡也支持台灣團隊，會場直接唸出台灣、中華台北名稱，斯里蘭卡的總統、總理並接見台灣團，讓人感動，參訪當地時，知道台灣的斯里蘭卡人，其實都還蠻喜歡台灣人。

台北市野鳥學會理事長李昭賢表示，關渡自然公園樂於在WLI分享經驗，讓大家的努力被世界看見，也讓我們自己看見世界。

鹿角溪巡守隊隊長胡秀芳帶領6位青年志工簡劭丞、林宜臻、黃郁庭、陳允謙、陳允璞和劉昀融出席，在台上以全英文進行溼地保育成果的簡報，5天會議沒有缺席，表現可圈可點。

台南市野鳥學會理事長蔡旺詮說，官田水雉園區對水雉棲地復育，曾跑到斯里蘭卡取經，沒想到20年後，園區結合菱角田友善耕種的多元模式反過來教導斯里蘭卡等國代表，水雉園區的創新成功模式值得驕傲。

代表台南鳥會的官田水雉生態教育園區推動菱角友善耕種與水雉復育的共榮永續發展新模式，介紹給各國團隊了解。（李文珍提供）

官田水雉園區主任李文珍（左一）出席第一屆國際濕地夥伴網絡亞太地區年會。（李文珍提供）

台灣3團隊出席第一屆國際濕地夥伴網絡亞太地區年會。（李文珍提供）

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