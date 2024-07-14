南投7月起加強垃圾破袋檢查 逾3件資源回收物拒收

南投縣環保局呼籲民眾平時應養成垃圾分類好習慣，從源頭減量垃圾。（資料照）

2024/07/14 10:51

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣鑑於暑假期間，垃圾量恐增多，為從源頭減量垃圾，自7月起將加強垃圾破袋稽查，如果發現垃圾中逾3件資源回收物，將現場要求分類後方可清除，若拒絕配合將依廢棄物清理法第50條規定，處1200百元以上、6000元以下罰鍰。

南投縣沒有垃圾焚化爐，垃圾均須外運處理，目前仍堆置26萬噸垃圾，南投縣政府環保局為從源頭減量垃圾，鼓勵民眾落實資源回收，進而減少縣內垃圾清運量及減輕去化問題造成的壓力，加上暑假期間，垃圾量恐增多，環保局及各鄉鎮市公所清潔隊從7月起加強垃圾破袋檢查，稽查過程中，如果發現垃圾中含有超過3件以上的資源回收物，視為未符合垃圾分類規定，將要求當場分類後方可清除，若拒絕配合執意丟入垃圾車，將予以開罰。

請繼續往下閱讀...

南投縣環保局指出，民眾平時即應養成將垃圾分成一般垃圾、資源回收垃圾和廚餘等3大類，確保將紙類、塑膠類、金屬類、玻璃類等資源回收物與一般垃圾分開，並將廚餘單獨收集，或可用於堆肥或餵養動物，避免將廚餘與其他垃圾混合，不少民眾未做好垃圾分類工作，最常見的是將飲料杯（紙容器、塑膠容器）等一次性商品容器當做一般垃圾丢棄，或圖一時方便將少量廚餘混入一般垃圾中丟棄，造成清潔隊人員處理困擾，且徒增垃圾量。

為從源頭減量垃圾，南投縣政府環保局加強垃圾破袋檢查。（南投縣環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法