台中五岔路口洗污名 警方統計：科技執法2年多事故大減61％

台中市北區五岔路口。（警方提供）

2024/07/14 10:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區中國醫藥大學附設醫院、中友百貨及一中商圈內的五岔路口，這幾年常登上全市易肇事路口前10名，從前年初啟用科技執法設備，針對闖紅燈、跨越雙白線等重點違規行為自動偵測取締，迄今已2年4月，經統計，偵測件數與事故件數大幅遞減，顯見違規案件減少，大大降低意外事件發生。

該五岔路口由三民、崇德、五權、錦南街4條路匯集而成，因車流量極大，現場標誌標線引導易產生錯亂，進而導致車輛違規發生交通事故，轄區台中市警局第二分局與台中市交通局、台中市工務局等相關單位多次會勘，針對交通肇因對症下藥，除啟用科技執法，也增設大型導引標示牌、崇德路劃設機車中間專用道、三民路車道分離偏心設計多項改善措施。

請繼續往下閱讀...

經統計，該路口建置的「多功能科技執法設備」，2022年2月16日啟用，針對闖紅燈、跨越雙白線、不依規定車道行駛等重點違規行為，自動偵測取締，迄今屆滿2年4個月，違規偵測件數，從2022年平均每月1萬1946件，去年平均每月已下降至2098件，今年每月更是遞減至1679件，降幅近8成6。

另路口事故件數，2022年平均每月發生14.6件，去年每月平均降至10件，今年每月平均更減少為5.6件，事故減少61%，各項數據顯示科技執法，對於交通事故防制有效，警方同時每週分析事故碰撞時間與位置，滾動式調整尖峰時段員警執勤位置，增派義交並延長疏導時段，加強該路口指揮、疏導。

此外，警方常態性利用各項場合，宣導民眾魔王等級五岔路口務必小心駕駛，自製短影片讓網友了解行車動線，省去民眾行經該處看到標誌標線仍霧煞煞困擾。

第二分局強調，設置科技執法設備的目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，從根本導正錯誤的駕駛習慣，才能大幅降低車禍事故的發生，另7月1號起，台中市新建置的20處路口科技執法設備已正式啟用，提醒民眾勿心存僥倖違規。

該路口常發生交通事故。（警方提供）

該五岔路口常登上全市易肇事路口前10名。（警方提供）

經科技執法，偵測件數與事故件數大幅遞減。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法