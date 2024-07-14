台中北汕漁港船隻不好出入 居民連署促加強清淤

水利局日前剛完成北汕溪清淤。（記者歐素美攝）

2024/07/14 10:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大安區北汕漁港因漁船出入少，市府自2013年起不再修繕，但當地漁民表示，近年來進出漁船逐漸增加，因北汕溪淤積，造成漁民出海不便，連署要求市府加強清淤，比照其他二類漁港，公平對待；台中市海岸資源漁業發展所所長陳英琮表示，希望漁民就近停靠塭寮或松柏漁港，並將進一步與居民座談協調。

發起連署的大安區民鄭鉉仁表示，北汕漁港每年船隻出港次數逐漸增加，從100年的1艘、111年的3艘，去年已增加至11艘 ，因北汕溪10多年未清淤，致船隻不好出入。

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他並指出，市府上個月清淤花費約100萬元，約定清除2000立方米淤沙，但實際上卻未清這麼多，並質疑岸資所用於大安區五甲、北汕、塭寮漁港的建設經費約500萬元，主要都花在塭寮漁港建設及五甲漁港清淤，致漁民使用北汕漁港出海捕撈多所不便。

水利局表示，北汕溪受海岸漂沙影響出水，水利局今年6月17日至7月2日進行清淤，以維持排水順暢，清理出的淤沙運至北沙海堤外，共計約144車次，數量約2160立方公尺。

岸資所表示，台中市由北而南共有松柏、五甲、北汕、塭寮、梧棲、麗水等6個漁港。除梧棲漁港為台灣第一類漁港，主管機關行政院農業部漁業署外，其餘5處均為第二類漁港，由市府主管。

松柏、五甲、北汕、塭寮、麗水漁港，主要以膠筏漁船靠泊為主，因每年東北季風挾帶漫天飛沙，造成航道淤積，市府每年編列1500萬元預算進行疏浚及整修。

其中，北汕與五甲漁港，長年使用率低，前市議員吳敏濟曾於2022年為漁民請命，建議市府應輔導漁民轉籍或轉業，莫再投入大筆公帑修繕或疏浚，避免毫無效益；當時海資所即指出，北汕漁港自2013年即不再修繕，五甲漁港將輔導漁民轉籍。

台中市海岸資源漁業發展所所長陳英琮表示，市府輔導北汕漁民就近使用塭寮漁港或松柏漁港船席，強調在合法合理的範圍內，公部門可以做的，一定全力協助，將於7月16日下午2點在台中區漁會大安辦事處，與漁民座談協調。

北汕漁港就位於大安港媽祖文化園區旁，從北汕溪出海。（記者歐素美攝）

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