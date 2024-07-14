為旗津玩水遊客安全把關 高市觀光局升級海水浴場救生演練

救生員海上救生演練。（觀光局提供）

2024/07/14 09:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市府觀光局為玩水遊客安全把關，除設置救生站並配置專業救生員，今年更爭取海委會補助，委請專業單位辦理多場次教育訓練及救難演練，並提供救生衣免費借用，讓大家Fun心玩水清涼一夏。

觀光局長高閔琳表示，旗津海水浴場擁有廣闊視野，輕鬆眺望來往船隻及旗后山，沙質細軟、海水清澈，深受國內外遊客喜愛，暑假期間總是吸引滿滿旅遊人潮；為打造更安全水域遊憩環境，海水浴場設有救生站及7名專業救生員輪流駐守，並有完善沖水設施及水上摩托車、沙灘車及救生圈等救援設備。

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觀光局今年委請「中華民國水域訓練檢定協會」專業團隊增加救生員，加入安全巡查及宣導水域安全工作，並針對救生員進行多場次專業教育訓練及救生救難演練，透過浮標、動力橡皮艇及利用SUP浮具等各式水域救援器材。

救生員吳勁頤呼籲，請遊客務必謹記「救溺」口訣「叫叫伸拋划，救溺先自保」，及選擇合法戲水地點（現場配置救生設備與人員），不做危險行為、天候不佳不戲水、下水前先暖身、不長時間泡水、不要落單、不在水中嬉戲惡作劇、不穿著牛仔褲下水、衡量自己身體狀況、加強漂浮技巧等防溺10招。

另戲水時亦須注意身體狀況及天候變化，不要勉強戲水，更應該選擇有合格救生員及安全的水域環境，另外近來天氣持續炎熱沙灘高溫，避免赤腳進入沙灘，以免燙傷，才能玩得開心又安全。

高雄暑期活動包括「壽山動物園—夏日動物季」、「大港閱冰」、「高雄海洋派對」等各式親水、美食、親子及演唱會活動都將輪番登場，「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園」也將在下週7/20登場，其中氣墊水樂園從活動下午2點開放到晚上8點，詳情可至高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。

旗津海水浴場是高雄消暑勝地。（觀光局提供）

救生員使用橡皮艇專業訓練。（觀光局提供）

免費救生衣租借點。（觀光局提供）

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