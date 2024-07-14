竹縣推出4部育兒指導影片 要讓家長育兒沒煩惱

新竹縣政府規劃「家長育兒沒煩惱」一系列育兒影片，期協助家長掌握育兒大小事。（擷取自新竹縣政府官網）

2024/07/14 09:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為降低家長的育兒煩惱，新竹縣政府規劃「家長育兒沒煩惱」一系列育兒影片，從協助家長了解育兒相關福利，到幫新生寶寶洗澡、哺乳知識，還有讓民眾了解福利館的各項資源等，影片一共4支，從各角度協助家長照顧孩子。

縣長楊文科表示，新竹縣人口不斷成長，2024年6月底人口數已達59萬1813人，為減輕民眾育兒負擔，縣府積極布建公共托育服務，目前已成立7間公共托育據點。社會處也透過托嬰中心評鑑與稽查、辦理居家托育中心及育兒指導服務等方案，為托育服務把關，也協助家長照顧好寶寶。

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社會處表示，有鑑於許多新手爸媽較不熟悉育兒知識及技巧，以及親子教養、福利申請等相關資訊，社會處因此規劃拍攝「家長育兒沒煩惱」一系列相關影片，提供新手家長正確育兒教養新觀念，提升親職與照顧知能，也藉由影片提倡家務分工、托育照顧一起來，落實性別平等意識，影片同步配有手語翻譯。

在影片「友善育兒相關福利介紹」中，介紹相關育兒福利，包含新生兒營養補助、育兒津貼、育兒指導等福利資訊等。而「新手家長有撇步-新生寶寶洗澡囉」影片」則是透過問與答方式，讓家長了解洗澡的常識，並教導新手家長如何給寶寶溫馨的沐浴體驗。

而在「新手家長十大NG育兒法」影片中，則以常見的養育迷思為題，引導家長認識正向的教養觀念，以促進家庭和諧。影片「育兒大小事開箱去」則是介紹福利館各項資源，提供新手家長全方位的資訊，期望能協助家長走過慌亂無助的育兒過程，共享美好的家庭生活。

新竹縣政府規劃「家長育兒沒煩惱」一系列育兒影片，期協助家長掌握育兒大小事。（擷取自新竹縣政府官網）

「家長育兒沒煩惱」一系列育兒影片，也讓民眾了解福利館的各項資源等。（記者廖雪茹攝）

「家長育兒沒煩惱」一系列育兒影片，也讓民眾了解福利館的各項資源等。（記者廖雪茹攝）

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