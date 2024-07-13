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海安街道美術館新展 結合水+光影台南登場

位於大涼生態公園的作品《海安帆城》。（記者洪瑞琴攝）

位於大涼生態公園的作品《海安帆城》。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/13 22:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「全台最美」的海安街道美術館新展，以「城市的故事．從這裡開始」策展，今（13日）晚絢爛開幕。藝術作品以「水」意象為主題，納入河港元素，透過藝術家的創意轉化，讓觀賞者隨著帆影、船笛、水文，航入府城精彩的故事歲月中。

包含通風塔景觀藝術、街道家具及運河水岸景觀藝術共13件新作，佈展範圍挑戰首次自陸路延伸至歷史水域，從海安路延伸至台南運河水岸。開幕表演由「身知島」舞團結合作品《時空—瀑布》燈光變化與現地鯤鯓石雕作品共創演出；以及曾入圍金曲獎最佳樂團的「甜約翰」演唱，為全新檔期揭開序幕。

南市副市長趙卿惠主持點燈儀式並表示，這次策展以「水」為題，正因為「水」是每個城市發展的重要元素之一，作品《時空-瀑布》位在運河水城，如同昔日五條港接壤繁華陸域樞紐，讓台南古都「風生水起」。

國土署長吳欣修表示，府城舊街道跟藝術連結一起，是最好的文化觀光資源。成大歷史系榮譽教授蕭瓊瑞表示，文化藝術最能讓城市永恒偉大。

2004年起市府即透過藝術介入街區改善海安路景觀，接續又以換展概念成立「海安街道美術館」，型塑城市豐厚面貌。南市都發局局長徐中強說，街道美術館的主展場以海安路中央軸帶為主，新增的每1件藝術作品，都是帶領我們穿越「臺南400」時空的任意門，感受不同環境氛圍。

開幕表演活動將延續至明（14日），另有快閃活動包含音樂、舞蹈等，以「世代參與，藝文共享」概念出發；7月19日起夜間小旅行以「生活與飲食的匯聚」、「老街與夜生活的融合」、「全路線走透透」3大主題路線，報名可至《街道美術館》臉書粉絲專。

海安街道通風塔的藝術作品《魔女的海安極速飛行》。（記者洪瑞琴攝）

海安街道通風塔的藝術作品《魔女的海安極速飛行》。（記者洪瑞琴攝）

海安街道美術館角色穿搭互動體驗。（記者洪瑞琴攝）

海安街道美術館角色穿搭互動體驗。（記者洪瑞琴攝）

海安街道美術館新展，今晚在運河廣場開幕。（記者洪瑞琴攝）

海安街道美術館新展，今晚在運河廣場開幕。（記者洪瑞琴攝）

海安街道新展作《喜樂之流》。（記者洪瑞琴攝）

海安街道新展作《喜樂之流》。（記者洪瑞琴攝）

海安街道美術館新作品《時空-瀑布》，位於台南運河流城。（記者洪瑞琴攝）

海安街道美術館新作品《時空-瀑布》，位於台南運河流城。（記者洪瑞琴攝）

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