洗衣機要找人拆洗？她倒1物「海苔」全消失 原廠也認證！

洗衣機內不斷出現「海苔」，讓網友非常苦惱。示意圖。（彭博）

2024/07/13 21:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕洗衣機用久了該如何清潔髒汙？網友在社群平台分享，會定期使用洗衣機清潔粉，未料洗衣機內仍出現「海苔」汙漬。不料原PO用了「漂白水」，震驚直呼「Amazing！直接有一個超乾淨洗衣機！」，貼文曝光，網友也大讚這是原廠認證。

網友近日在Threads發文，被洗衣機內有海苔懊惱將近一個月，她指出，都有定期使用洗衣機清結粉清潔，並且洗衣服還會用漂浮濾網過濾殘渣。近期卻不知道為何洗衣機的濾網沒東西，但漂浮濾網有濾到一些，可是不論如何洗都會出現海苔，讓原PO相當苦惱，「清潔粉下去洗過還是一堆」。

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原PO透露，當她嘗試各種方法時，決定使用漂白水倒入洗衣機內，沒想到效果十分顯著，「直接有一個超乾淨洗衣機！如果有被洗衣機海苔困擾的人去買漂白水」。

貼文曝光，引起許多網友熱議，「上次請人來洗洗衣機，他也是說漂白水定期清洗就夠了」、「千萬別用小蘇打粉」、「漂白水超好用，而且有夠便宜，我通常還會把抹布一起下去漂白殺菌」、「我覺得洗衣機用什麼東西清潔都沒有用，一年拆洗比較實在」、「你洗衣機用完是不是都直接蓋起來，也沒有另外用冷風風乾」、「平常洗完衣服，蓋子一定會打開來乾燥」。

另外，有網友分享，「我家之前打電話給洗衣機原廠，原廠回覆說，如果你平時沒有在清理洗衣機，千萬不要找人拆機器清洗，一定會壞掉，裡面污垢卡很久不建議，零件壞掉換更貴，只要買漂白水按槽洗淨就好了，每一兩個月固定洗，根本沒必要給人拆機器，也不需要買粉來洗，我聽了原廠的建議，買漂白水洗了兩三次，海苔就消失了」。

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