台南芒果節左鎮壓軸登場 創意料理大快朵頤

左鎮芒果節壓軸登場，以創意料理美味行銷。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/13 18:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2024台南國際芒果節系列產區活動今天由左鎮壓軸登場，以「烘焙（Baking）大地餐桌饗宴嘉年華」為主題，端出10道創意料理，並提供遊客品嚐，迴響熱烈，美味行銷策略成功。

市府農業局表示，今年台南芒果主要產季從6月下旬起，現已進入尾聲，雖然採收期較為集中，但相關單位全力推廣下，市場價格平穩，沒有太大的波動。

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農業局估算，今年台南芒果的採收將近7萬公噸，約減少2成，一度因天候影響，產量瞬間爆增，出現俗稱「瘋熟」的狀況，但市府全力協助運銷，順利穩住價格。

左鎮芒果節由區農會主辦，避免天氣太熱，影響民眾出遊意願，今年改由下午開幕，人潮湧至，也帶動買氣。

活動在農會驛站進行，民進黨立委陳亭妃、市議員郭信良，以及左鎮區長余基吉等都出席開幕，地方各界到場場力挺，氣氛熱烈。

今年左鎮農會與樹德科大合作，開發了10道芒果創意料理，現場200份開放品嚐，報名秒殺，顯見受歡迎的程度。

傍晚5點，大地餐桌活動展開，排隊等候的民眾依序進場，品嚐10道美味的芒果創意料理，直呼過癮。

開幕式由當地國小、社區等團隊帶來武術、舞蹈與二胡的才藝表演，成功炒熱氣氛，現場的特色市集，展售各式優質農產品，吸引民眾採買。

左鎮區農會總幹事張益瑞說，芒果、竹筍、香蕉、破布子等是轄內4大產業，透過活動來推廣，並以創意料理美味行銷，為地方特色打響知名度。

張益瑞強調，雖然左鎮多為月世界地景，白堊土壤較為貧瘠，但農民們在栽培管理上更加用心，努力種出了香甜可口的水果，值得推薦。

左鎮芒果節壓軸登場，以創意料理美味行銷。（記者吳俊鋒攝）

左鎮芒果節壓軸登場，以創意料理美味行銷。（記者吳俊鋒攝）

左鎮芒果節登場，許多民眾採買。（記者吳俊鋒攝）

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