為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

黃偉哲桃園快閃賣芒果 500禮盒銷售一空

為行銷台南芒果，台南市長黃偉哲在桃園大遠百充當行銷大使，請民眾品嘗好吃的台南芒果。（記者謝武雄攝）

為行銷台南芒果，台南市長黃偉哲在桃園大遠百充當行銷大使，請民眾品嘗好吃的台南芒果。（記者謝武雄攝）

2024/07/05 19:09

〔記者謝武雄／桃園報導〕為行銷台南芒果，台南市政府舉辦「台南國際芒果節」活動，市長黃偉哲繼在網路平台直銷賣芒果外，今天也到桃園大遠百推廣，黃偉哲還擔任行銷大使，拿著削好的芒果請百貨公司內購物民眾品嘗，還提供各種優惠，而南市府和遠百聯合舉辦的快閃市集，500盒的芒果禮盒就銷售一空。

現場由甜點達人黃韋翔帶領黃偉哲等人製作芒果泡芙、芒果漢堡，由於兩人名字念起來只差一個字，黃偉哲還開玩笑叫對方弟弟，也讓現場充滿歡笑，另外黃偉哲也加碼芒果市集當日單筆消費滿500元即贈芒果、還可參加台南好禮獎品抽抽樂，果然引起搶購，而黃偉哲更當場拿著削好的芒果請民眾品嘗，為推廣台南芒果不遺餘力。

黃偉哲也提到，配合「台南國際芒果節」活動，他已經率團到新加坡、馬來西亞、日本、韓國行銷，也大獲當地歡迎，未來還要去紐西蘭、澳洲，但好的產品當然要讓國人品嘗，因此選擇桃園大遠百，而芒果禮盒還選用復古風味的「茄芷袋」設計，還可以當購物袋使用，大方又實惠。

黃偉哲表示，7月是芒果的盛產期，這時間的芒果特別好吃，品種也很多樣，歡迎暑假期間走訪台南時，參考新推出的台南美味芒果地圖，解鎖隱藏各地的寶藏店家，一嚐沁涼消暑的芒果冰，帶著快樂好心情和伴手禮回家。

台南市政府農業局長李建裕也提到，快閃市集活動到下午6點截止，包含南化、官田、左鎮、玉井、楠西各產區帶來新鮮芒果外，現場還有酸梅湯、芝麻先生系列產品、楊媽媽菓子工坊等台南人氣商品。

為行銷台南芒果，台南市長黃偉哲（中）在桃園大遠百充當行銷大使，現場還用芒果製作好吃的芒果泡芙、芒果漢堡。（記者謝武雄攝）

為行銷台南芒果，台南市長黃偉哲（中）在桃園大遠百充當行銷大使，現場還用芒果製作好吃的芒果泡芙、芒果漢堡。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「芒果一哥」黃偉哲再下一城 台南芒果首度大馬超市亮相
2024/06/29 18:20

「芒果一哥」黃偉哲再下一城 台南芒果首度大馬超市亮相
綠委嗆麥玉珍「火龍果還台灣」
2024/07/05 05:30

綠委嗆麥玉珍「火龍果還台灣」

全台最大房仲集團 店數突破1800店
台南小將前進小馬聯盟世界大賽缺經費 黃偉哲打包票負責籌措
2024/06/26 12:57

台南小將前進小馬聯盟世界大賽缺經費 黃偉哲打包票負責籌措
火速完售！黃偉哲線上賣芒果 12公噸40分鐘賣光
2024/07/04 18:59

火速完售！黃偉哲線上賣芒果 12公噸40分鐘賣光

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播