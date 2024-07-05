黃偉哲桃園快閃賣芒果 500禮盒銷售一空

為行銷台南芒果，台南市長黃偉哲在桃園大遠百充當行銷大使，請民眾品嘗好吃的台南芒果。（記者謝武雄攝）

2024/07/05 19:09

〔記者謝武雄／桃園報導〕為行銷台南芒果，台南市政府舉辦「台南國際芒果節」活動，市長黃偉哲繼在網路平台直銷賣芒果外，今天也到桃園大遠百推廣，黃偉哲還擔任行銷大使，拿著削好的芒果請百貨公司內購物民眾品嘗，還提供各種優惠，而南市府和遠百聯合舉辦的快閃市集，500盒的芒果禮盒就銷售一空。

現場由甜點達人黃韋翔帶領黃偉哲等人製作芒果泡芙、芒果漢堡，由於兩人名字念起來只差一個字，黃偉哲還開玩笑叫對方弟弟，也讓現場充滿歡笑，另外黃偉哲也加碼芒果市集當日單筆消費滿500元即贈芒果、還可參加台南好禮獎品抽抽樂，果然引起搶購，而黃偉哲更當場拿著削好的芒果請民眾品嘗，為推廣台南芒果不遺餘力。

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黃偉哲也提到，配合「台南國際芒果節」活動，他已經率團到新加坡、馬來西亞、日本、韓國行銷，也大獲當地歡迎，未來還要去紐西蘭、澳洲，但好的產品當然要讓國人品嘗，因此選擇桃園大遠百，而芒果禮盒還選用復古風味的「茄芷袋」設計，還可以當購物袋使用，大方又實惠。

黃偉哲表示，7月是芒果的盛產期，這時間的芒果特別好吃，品種也很多樣，歡迎暑假期間走訪台南時，參考新推出的台南美味芒果地圖，解鎖隱藏各地的寶藏店家，一嚐沁涼消暑的芒果冰，帶著快樂好心情和伴手禮回家。

台南市政府農業局長李建裕也提到，快閃市集活動到下午6點截止，包含南化、官田、左鎮、玉井、楠西各產區帶來新鮮芒果外，現場還有酸梅湯、芝麻先生系列產品、楊媽媽菓子工坊等台南人氣商品。

為行銷台南芒果，台南市長黃偉哲（中）在桃園大遠百充當行銷大使，現場還用芒果製作好吃的芒果泡芙、芒果漢堡。（記者謝武雄攝）

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