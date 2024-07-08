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台南國際芒果節左鎮壓軸 品嚐全套Baking料理

台南國際芒果節壓軸的左鎮產地活動，週六（13日）熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

台南國際芒果節壓軸的左鎮產地活動，週六（13日）熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/08 17:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年台南國際芒果節6大產區系列活動的壓軸場，本週六將於月世界景觀知名的左鎮舉行，農民努力在泥岩惡地中種出鮮甜美味；這次也以Baking（烘焙）為主題，推出一系列相關的創意料理，200份全套菜色提供品嚐。

繼南化、玉井、大內、楠西、官田後，壓軸的左鎮芒果節本月13日登場，將在當地的農會驛站展開，今天為活動熱鬧造勢，廣邀各界共襄盛舉。

左鎮農會總幹事張益瑞表示，Baking大地餐桌饗宴嘉年華活動當天，安排了白堊市集的特產展售，還有社區成果與社團才藝的展演等，以精彩的節目助興，炒熱買氣。

張益瑞說，今年與樹德科大產學合作辦理創意料理饗宴，以推廣轄內芒果為主，結合在地農村的竹筍、破布子等，開發出10道菜色，美味行銷。

至於食農小旅行，結合了生產、生態、生活等特色，包含採果、竹編等體驗，加上緊鄰的化石園區，活動兼具休閒觀光，張益瑞提到，目前推出「早鳥優惠」，歡迎民眾報名參加，一起來吃、喝、玩、樂遊左鎮。

今天的造勢活動，包含市府農業局專委吳俊傑、左鎮區長余基吉，以及地方各界等都到場力挺，協助代言、推廣。

張益瑞強調，左鎮屬於特殊的白堊土，俗稱「月世界」的惡地形，水分易流失，較為貧瘠，栽培管理更要用心，農民在這樣的環境下勤奮不懈，種出了甜度高、口感好的芒果，值得推薦。

左鎮區農會也以泥岩惡地名稱的諧音，建立自有品牌「白二姐」，推出芒果、破布子等相關加工產品，發展成民眾前來觀光時，必帶的特色伴手禮。

張益瑞強調，左鎮有4大產業，包含竹筍、香蕉、破布子，以及夏日特有的芒果，深受國內外人士的喜愛，10道創意料理，是視覺與味覺兼具饗宴，為今年活動的壓軸亮點。

左鎮農會與樹德科大合作，推出芒果系列的創意料理。（記者吳俊鋒攝）

左鎮農會與樹德科大合作，推出芒果系列的創意料理。（記者吳俊鋒攝）

左鎮農會與樹德科大合作，推出芒果系列的創意料理。（記者吳俊鋒攝）

左鎮農會與樹德科大合作，推出芒果系列的創意料理。（記者吳俊鋒攝）

左鎮農會與樹德科大合作，推出芒果系列的創意料理。（記者吳俊鋒攝）

左鎮農會與樹德科大合作，推出芒果系列的創意料理。（記者吳俊鋒攝）

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