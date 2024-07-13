台中豐原火車站招商不佳 商場多處待租

豐原火車站一樓仍有店面空間待租，台鐵期盼有更多業者進駐經營。（記者張軒哲攝）

2024/07/13 16:47

〔記者張軒哲／台中報導〕台中豐原火車站近年改建，前年豐原轉運中心也落成，成為台中山線鐵路與客運交通樞紐。嶄新的豐原火車站與轉運中心招商情況不佳，轉運中心2樓商場轉型為健身房，豐原火車站2樓店鋪因緊鄰驗票出入口，店面滿租，但1樓僅有娃娃機店等少數店面營運，還有逾半數閒置店面待租，豐原居民與民代期待車站商圈能日趨繁榮，帶動站前發展。

豐原火車站近年落成後，新穎的現代車站建築，讓站前商圈與市容煥然一新，前年火車站東側的轉運中心大樓落成，成為台中市山線豐原、后里與東勢地區交通樞紐。但近年豐原火車站一樓與二樓店鋪委外經營，可惜招商不佳，尤其一樓店面近年陸續有咖啡館與超商進駐，但皆因生意不佳，店家難以長期營運，目前僅有幾間店面租給夾娃娃機業者營運，多數店鋪閒置，可見業者懸掛布條招商。

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民進黨市議員謝志忠說，豐原火車站放任的店面不認真招商出租，從另外一個角度來看，也是浪費公帑的一種，空空如也的店面，對地方的發展不僅沒有正面貢獻，還有可能引來負面的評價。

台鐵公司指出，豐原車站站內有一、二樓商業空間，皆已完成標租簽約，由業者招商經營。其中二樓滿租，一樓商業空間包含自動選物機、美甲、日式糰子等商店陸續進駐，其餘待租空間業者持續招商中，歡迎各業商家接洽共同繁榮商圈。

豐原轉運中心二樓原本規劃商場與餐廳，可惜招商困難。台中市府交通局表示，豐原轉運中心前年9月委託民間業者經營，受疫情影響，原規劃進駐2樓商場的超商與餐飲業投資意願趨於保守，經調整招商策略，知名「Once fitness單次健身」業者已於去年8月進駐。1樓穿廊及廣場假日期間亦舉辦市集及義賣活動，未來也將持續舉辦夜市、文青等市集，讓服務更加豐富多元。

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