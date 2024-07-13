1300學生放學只花7分鐘？台中這校「神級祕笈」曝光

1300名學生放學要多久？台中這校曝「放學祕笈」只花7分鐘。（圖：市府提供）

2024/07/13 11:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市大里區大元國小全校1300名學生，學校又鄰40米德芳南路及台74快速道路，人潮車流頻繁，但放學尖峰時段只花7分鐘就讓1300名學生順利回家，不見學生擠在校門口動彈不得窘境，學校「神級放學祕笈」今曝光，多管齊下平均每分鐘能放走185名學生，「放學得來速」讓台中市交通局超佩服。

台中市人口全國第二多，全市381校中不少學校均逾千人，每逢上下學交通尖峰時段，周邊交通如何不打結，極考驗學校，除市府請出警力協助維持尖峰時段的車流人潮紓散外，台中市交通局長葉昭甫也說，維護學生上放學安全，是校園交通規劃重要任務，交通局鼓勵各校校長對交通提出改善需求，經評估後可獲優先補助機會。

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其中位於大里區的大元國小附近就有台74快速道路及40米德芳南路，人潮車流頻繁，全校1300名學生，卻每天只花短短7分鐘就放學完畢，平均1分鐘就有185名學生順利放學，高效率讓讓集合交通專家的交通局都佩服，幫推播「放學祕笈」，尤其推崇榮獲交通部金安獎績優導護老師的陳建宏「放學經驗」。

有協助交通導護30年經驗的大元國小特教組長陳建宏指出，每逢放學時分，各校普遍最頭痛的就是大量學生塞在校門口動彈不得，他運用「小隊長+大標線」策略，劃設步行標線，更由學生擔任小隊長，配合市府交通局建置的交通號誌，採分流方式依序離校，解決學生一窩蜂擠出校門的亂象。

陳建宏大方分享秒速放學方法，包括先將學生依低、中、高年級在校內廣場、中庭分區排隊，並配合劃設標線，讓學生走在標線上，確保不偏離隊伍，放學共區再細分為走天橋、過馬路，家長接送區域與安親班4條動線，各路隊更派出一名小隊長領航齊步走，確保學生不脫隊，在多管齊下的「放學祕笈」規劃下，學生以放射狀動線走出校門，有效避免隊伍相互干擾混亂，在效率引導下，平均1分鐘就有185名學生順利離校。

此外，陳建宏說，校方也跟家長友善溝通，不將汽機車開到校門口接送子女，減少人車爭道恐釀交通風險，普獲家長認同及配合，眾人合作下，達成1300人7分鐘放學的高效率。

大元國小的「放學得來速」還有雨天方案，校長張舋今說，下雨天考量小學生年紀和體型較難控制雨傘，學務處出借愛心雨衣，隔日再由同學以新的輕便雨衣歸還，就此循環給下一位需要雨衣的學生使用，除推廣助人機會教育外，減少持傘碰撞，無形中也加速放學速度。

大元國小全校1300名學生，放學尖峰時段只花7分鐘就讓1300名學生順利回家。（圖：市府提供）

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