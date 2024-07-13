《台中》租YouBike2.0E強制投保傷害險 評估中

台北市要求民眾騎YouBike2.0E電動自行車，需要先投保傷害險才能租借，台中市表示正評估中。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/13 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕北北桃從七月一日起，規定騎YouBike2.0E，也就是電動公共自行車，要投保免費傷害險才能租借；中市交通局表示，目前騎YouBike的民眾已有七成五投保免費的傷害險，對於未投保但常騎乘的民眾，也會簡訊提醒，會持續加強宣傳。至於是否比照北市作法，局長葉昭甫表示，正在評估中。

北北桃租騎須先投保傷害險

中市YouBike2.0現有一○○二六輛、2.0E為三○○輛，共一○三二六輛，雖然YouBike2.0屬於慢車，但YouBike2.0E歸類為電動自行車，加速快、乘距遠，比2.0危險，北北桃自七月一日起，要求民眾須先在微笑單車App或官網內，投保免費的公共自行車傷害險才能租借。

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不過，目前中市交通局不管是YouBike2.0、YouBike2.0E都不強制投保，只在民眾刷卡時，螢幕會提醒要投保傷害險。

YouBike2.0E速度比YouBike2.0快，去年一位市民騎YouBike2.0E到望高寮，下坡時未控制好速度而自摔受傷，該市民未事先登入微笑單車投保傷害險，因此無法理賠，幸好他有投保個人意外險，此案例顯示投保很重要。

中市僅刷卡時提醒 未強制投保

交通局表示，目前中市加入YouBike2.0會員的民眾已有七成五投保傷害險，希望每一位民眾都能投保；至於是否如北市一樣，YouBike2.0E需先投保才能租借，正評估中。

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