台中深V妙齡女開BMW敞篷跑車涉酒駕 被攔查嬌嗲問警「不認識我嗎？」

妙齡女嬌嗲問警察「我是六分局的陳小姐，你們不認識我嗎？」，警察卻無一認識她。（警方提供）

2024/07/13 11:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局前天（11日）深夜擴大取締酒駕，抓到一位穿著深Ｖ上衣的妙齡女涉嫌酒駕，但她否認喝酒，宣稱只喝果汁，還嬌嗲問警察「我是六分局的陳小姐，你們不認識我嗎？」但無一警察認識她，經酒測有酒精反應，未達公共危險罪的0.25毫克標準，警方開出1萬9500元罰鍰的罰單，其駕駛新車價400萬元起跳的BMW Z4雙門敞篷跑車則移置保管。

台中市北屯區長白峨嵋於本月2日，在台中市太平區遇到警察擴大臨檢酒駕，他酒測值超過0 .3毫克，被依公共危險移送法辦，台中市政府也將他調任運動局專委，酒駕議題近期相當受矚目。

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中市警六分局前天深夜（11日）至昨天（12日）清晨，再度執行擴大臨檢勤務，另外，會同保安警察大隊特勤警力，以及警犬隊出動2隻警犬協助緝毒，於轄內AMANKING阿曼王國、ALTA歐達等大型夜店，查察有無可疑物品或毒品藏匿。

前天深夜11時許，於青海南街周邊實施封鎖式路檢，在虹揚橋上攔查一輛BMW Z4雙門跑車，發現駕駛為一名妙齡女子，她先是熱情與員警打招呼「大哥，是我啦」，還自稱是「我是六分局的陳小姐」，身上卻散發濃濃酒氣，她還猛問警察，「你們不認識我嗎？」，員警並未理會，告知酒測及拒測相關規定，要求她實施酒測。

女子經酒測後酒測值約0.19毫克，未達0.25毫克的公共危險罪法辦標準，警方依規定開立告發單，處1萬9500元罰鍰，並當場將Z4跑車移置保管，等女子繳清罰鍰後始能領回。

至於這位宣稱與六分局有特殊關係的陳小姐，到底是什麼身分？六分局調查顯示，該分局員警都說，不認識這位陳小姐。

分局長陳松寅表示，此次專案勤務展現了警方對於維護社會治安的決心與能力，同時呼籲民眾，民眾飲酒後可搭乘大眾運輸工具，或找代駕，拒絕酒測的處罰更重，千萬不要心存僥倖。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方將新車價400萬元起的BMW Z4雙門敞篷跑車，移置拖吊場保管。（警方提供）

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