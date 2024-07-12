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彰縣垃圾分類之亂！ 清潔員熬夜分類到凌晨 直呼「快要崩潰！」

秀水鄉曾2天共40噸垃圾慘遭退運，清潔隊員在垃圾場重新分類，壓力破表。 （資料照）

秀水鄉曾2天共40噸垃圾慘遭退運，清潔隊員在垃圾場重新分類，壓力破表。 （資料照）

2024/07/12 20:05

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣1日起提高垃圾退運標準，1個垃圾袋含有12個資源回收物，或廚餘量達到30%，就整車退運，至今已有近20車慘遭退運，部分鄉鎮公所清潔隊力拚不退運，清潔隊員還得在下班後，破袋檢查有無超過標準，經常超時工作逾1小時，部分還熬夜破袋到隔天凌晨，壓力大到直呼「快要崩潰！」

秀水鄉長林英嘉指出，由於本月初他們連2天被發現垃圾袋內有塑膠杯、茶葉渣，全鄉2天共有逾40公噸垃圾整車被退貨，因此10日起舉辦4場說明會，集合鄉親由清潔隊來說明如何做好資源回收，希望讓鄉親清楚知道分類的標準，避免再有垃圾整車被退運。不排除持續舉辦說明會，直到鄉親完全清楚垃圾分類項目，不再有疑慮。

他說，本月初以來清潔隊員工作量破表，經常得在垃圾場破袋檢查民眾的垃圾袋，查看裡面是否有過量的資源回收物或廚餘，整理完畢後還得回復原狀，如此一來整個下班時間往後延，連日來經常得要晚間10點過後才能下班，清潔隊員相當辛苦。

和美鎮公所清潔隊也因為「垃圾分類之亂」民眾分不清，導致清潔隊員必須熬夜加班破袋重新垃圾分類。和美清潔隊長葉木樹指出，月初以來由於民眾還不熟悉垃圾分類、資源回收方式，他們為力拚垃圾車不被退運，清潔隊員曾熬夜協助分類到隔天凌晨，所幸這幾天已逐漸恢復正常，頂多晚間9點半前就可以下班。

彰化市公所清潔隊則表示，清潔隊員一開始也是經常得熬夜協助垃圾分類，動輒要忙到深夜10點過後才能下班回家，不過最近已逐漸好轉，希望度過磨合期後，市民能體會清潔隊員的辛勞，自己先行做好垃圾與廚餘分類，絕對能省去很多不必要的困擾。請鄉親務必做好垃圾分類，為環境盡一份心力。

彰化縣垃圾分類之亂持續10來天，仍有許多民眾對回收物或廚餘仍分不清楚。（資料照）

彰化縣垃圾分類之亂持續10來天，仍有許多民眾對回收物或廚餘仍分不清楚。（資料照）

秀水鄉公所自製垃圾分類表，希望鄉親從自己做好垃圾分類。 （林英嘉提供）

秀水鄉公所自製垃圾分類表，希望鄉親從自己做好垃圾分類。 （林英嘉提供）

秀水鄉公所一連4天舉辦垃圾分類說明會，希望讓鄉親清楚知道分類的標準。 （林英嘉提供）（記者湯世名攝）

秀水鄉公所一連4天舉辦垃圾分類說明會，希望讓鄉親清楚知道分類的標準。 （林英嘉提供）（記者湯世名攝）

秀水鄉長林英嘉（右）在垃圾分類說明會中親自上陣。 （林英嘉提供）

秀水鄉長林英嘉（右）在垃圾分類說明會中親自上陣。 （林英嘉提供）

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