九如農會檸檬保價收購成功！每台斤8元漲到12元 估下週18元

OK便利商店與九如鄉農會合作運送農產品，讓檸檬價格不斷的上漲。（記者葉永騫攝）

2024/07/12 20:20

〔記者葉永騫／屏東報導〕檸檬價格日前崩跌，屏東縣九如鄉農會出手保價收購收到效果，讓每台斤從8元上漲到12元，今天農會更與OK超商合作，將農產品透過OK超商的運輸系統送到各地的農會通路，農會總幹事龔泰文指出，除了消費者將省下3成運費，也杜絕盤商人壟斷市場，成功讓檸檬價格上漲，預料下週檸檬將漲到每台斤18元。

檸檬受去年小犬颱風影響，今年減產5成，近期價格卻不漲反跌，一度跌到1台斤8元，農民苦不堪言，龔泰文分析，可能與農民擔憂價格變差搶收，並與檸檬商聯合壟斷，才發生不正常的市場機制。

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九如鄉農會出手保價收購1台斤12元，檸檬價格慢慢回升，目前檸檬賣價1斤已來到12元，下週還可能會漲到18元，恢復檸檬應有的價值，九如鄉農會今天再與OK超商合作「店到店服務」，檸檬可以直接送到其他縣市的農會，消費者可以直接跟農民買檸檬不用透過盤商，因此價格就開始回歸到正常化。

龔泰文說，全台342家農漁會都有很多農產品，但彼此間沒有配銷的車輛通運，所以在行銷上很不方便，而今有了超商的宅配通路，可以把在地農產品以比較便宜的運費送出去，讓農產品的通路不再只有拍賣市場、大型傳統市場，不易再被壟斷。

OK便利商店與九如鄉農會合作運送農產品，讓雙方互利。（記者葉永騫攝）

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