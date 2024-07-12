沒記取教訓？ 武嶺自行車賽將在假日舉辦 南投縣府回應了

挑戰武嶺的自行車賽，每次賽事都吸引非常多人參加。（資料照，南投縣府提供）

2024/07/12 19:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕九六聯賽「挑戰巔峰永不放棄─武嶺」第五站自行車賽，9月7日週六將從埔里騎到武嶺，由於先前三場賽事都在週一舉辦，九六聯賽卻選在週休假日而引起熱議，南投縣府表示，九月已屬淡季影響較小，縣府會先審查主辦單位交通維護計畫，埔里工務段也強調，交通維護計畫完備才能核定路權。

去年縣府、公路局達成共識，儘量避開週休、連假、花季、元旦等節日辦自行車賽，南投縣府並制訂「各機關申請辦理體育賽事活動作業流程」作為申辦程序依據。

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今年五、六月三場賽事都挑在週一，但九六聯賽「挑戰巔峰永不放棄─武嶺」第五站自行車賽，卻選在週六舉辦，並已受理報名。

南投縣府教育處體健科指出，這是知名自行車賽事，共有七站賽事均在週休假日舉辦，因九月算是合歡山淡季，預估對交通的衝擊應該較小，主辦單位交維計畫要警方通過後才會受理申請，並與埔里工務段等單位，在道安會報討論通過後才能舉辦。

公路局埔里工務段則說，為體恤縣府發展觀光產業的需求，9月7日活動會要求主辦單位做好交維計畫，且須自行僱用義交和工作人員來維持交通。

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