「花開不一樣的人生」 新北婦女大學成果展登場

學習葫蘆絲的羅女士（右1）說，從社團中不僅學到樂器使用，學員們的感情也很融洽。林女士（左1）提到，音樂有助調解身心，緩解負面情緒。（記者董冠怡攝）

2024/07/12 18:58

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市第13屆婦女大學成果展「花開不一樣的人生：WOMEN綻放之美」，今天下午在市府大禮堂登場由三芝區福成社區發展協會「太極鼓躍動班」開場，象徵女力的韌性、迎向挑戰不畏懼，並由各分校女力團體們接力走秀登場，全場合跳「Flower」舞蹈嗨翻。

副市長劉和然表示，截至今年6月底統計，全市人口404萬3491人，女性207萬8213人、占比51.4%，之前都說新北市靠男女各撐起半邊天，實際上光女性就撐起超過半邊天。第13屆婦女大學81個單位開辦159個課程、學員4千餘人，除了學習，也可展現市民對公益或公共事務的關心，成果展區分動態、靜態兩種，26個班、30組團體透過舞蹈、音樂進行動態表演。

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有動也會有靜，市府社會局長李美珍指出，7月22至26日在新北市婦女服務中心，將辦靜態作品展，內容涵蓋色鉛筆畫作、國畫、書法及丹寧手作，以及手作口巾包和東南亞甜食、牛角撥筋眼部按摩與纏繞藝術體驗活動，共計6場次，詳細資訊可上網查詢；13年來婦女大學累計開設1852班、近6萬人參與。

退休多年的詹女士表示，婦女大學課程多元，也因此讓她接觸到不同的主題，進而產生興趣，並且結交志同道合的朋友，能夠站上舞台展現自己的學習成果，非常開心。

學習葫蘆絲的羅女士說，葫蘆絲的特色為輕、飄、柔，源自中國少數民族傣族的傳統樂器，從社團中不僅學到樂器使用，學員們的感情也很融洽。林女士提到，參加活動讓人得以走出家庭，而且音樂有助調解身心，緩解負面情緒，鼓勵大家入列學習。

社會局補充，全市現有115個婦女團體，關注女性相關議題，推出職涯規劃講座、婦女成長支持團體、親職教育等多元活動與方案，婦女服務中心、婦女大學及新住民家庭暨婦女服務中心等，也有提供社區婦女福利服務及成長課程，詳細資訊可上官網查詢。

退休多年的詹女士表示，婦女大學課程多元，也因此讓她接觸到不同的主題，進而產生興趣，並且結交志同道合的朋友，能夠站上舞台展現自己的學習成果，非常開心。（記者董冠怡攝）

新北市第13屆婦女大學成果展「花開不一樣的人生：WOMEN綻放之美」，今天下午在市府大禮堂登場。（記者董冠怡攝）

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