大學分科測驗》數甲考西洋棋、抽獎 題目對學生「親切友善」

台北市高中數學科教師群認為，今年分科測驗數學甲題目較去年簡單，閱讀量也較往年少，會讓學生感到親切友善。（記者楊綿傑攝）

2024/07/12 17:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕分科測驗首日第三科考數學甲，題目取材多元，西洋棋及抽獎活動都入題，台北市高中數學科教師群認為，今年題目較去年簡單，閱讀量也較往年少，會讓學生感到親切友善，預估考生可以較短時間作答完，中後段考生能拿到的基本分數可望增加。

根據大考中心統計，數學甲應到2萬6574人，實到2萬4921人，缺考1653人，缺考率6.22%較去年增加。

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闈場老師認為，整份試卷難易皆有，簡單的基本概念題型如第1、2及15題分別是三角比、二次曲線及微分單元，熟悉單元觀念即可取分；第3題排列組合題需要分兩類討論，就可以直接求解；多選題第4題選項5、多選題第6題選項4及5皆是觀念入題，無須計算就能判斷。

至於難度較高題型則如選填題第11題的指數對數函數單元，此為跨等差數列與對數運算單元的試題，必須掌握題目條件，假設未知數，再利用等差中項列出方程式，評估是否符合題幹所給條件，以判斷最後答案。

中正高中教師林榮福指出，考題符合108課綱規範，難易度平均分配，敘述簡潔，閱讀量較往年少，易快速切入問題核心，且題目敘述有引導作答，測驗目標明確，能鑑別學生是否具基本概念，且素養題如第3、4題難易也屬中等而已，是一份對學生相對友善的考題。

建國高中教師林穎志提到，考題較難的部分出現在空間概念，如多選第6題、混合題第12題；多選第4題則牽涉微積分，計算量較大；選填第9題雖然概念不難，但符號較多容易錯置。

陽明高中教師蘇順聖認為，這是近3年來說對考生較親切的考題，主要考數學的核心觀念，課本有讀好就能夠入手，估計作答完可能只需要考試一半時間，能夠留較多時間再思考、檢查。但如第3題，考生若對西洋棋不熟、對城堡走法不熟，會出現理解困難。

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