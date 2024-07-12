中鋼全能智慧王夏令育樂營閉幕 參與學子滿滿成就感

中鋼全能智慧王夏令育樂營成了小港學子期待活動。（中鋼提供）

2024/07/12 17:41

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼攜手子公司中碳舉辦「113年中鋼全能智慧王夏令育樂營」，今（12）日完成營隊課程，今年融入雙語教學，學子面對外籍老師，由一開始的怯澀轉為積極投入，直呼能完成5天課程「很有成就感」。

中鋼全能智慧王夏令育樂營今年在中山國中舉辦，文藻大學協助規劃，有100名小港區國中小學子參加。

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中山國中校長尹昱文表示，今年活動主題為「創意起飛-我是點子王」，並將學校長期推廣的自造教育及雙語教學融入所規劃的科技實作與藝術展演課程，課程內容包括異國美食介紹、藍芽音箱DIY、英文繪本導讀、毛巾偶劇演出等，藉此培養學子們的自造能力與科技人文素養。

夏令營安排來自阿根廷、泰國、越南等國家的文藻外語大學留學生擔任小隊輔，引導學子們自然而然在雙語環境中學習成長，並感受不同國家的文化特色。

明義國小鄭同學表示，一開始看到外藉老師授課時，會擔心自己能否全程完成營隊活動，但在老師跟小隊輔悉心指導下，慢慢建立英語交談的自信心，跟著大家一起快樂學習；漢民國小周同學最喜歡藍芽音箱製作課程，因為將零件跟電線一步一步成功組合起來，超有成就感。

中鋼公共事務處長孫宏魁表示，自2007年首度舉辦「中鋼全能智慧王夏令育樂營」活動，僅於新冠疫情影響停辦外，至今已辦理17年，期盼學子們能開拓視野及找出興趣，為未來的學習發展做好準備。

學子專心組裝藍芽音箱，覺得很有成就感。（中鋼提供）

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