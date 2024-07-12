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橫向國道首座休息站「東草屯休息站」明啟用 廁所有免治馬桶

國道6號新設的休息站「東草屯休息站」週六啟用。（記者吳亮儀攝）

國道6號新設的休息站「東草屯休息站」週六啟用。（記者吳亮儀攝）

2024/07/12 17:26

〔記者吳亮儀／南投報導〕國道6號「東草屯休息站」將在明天（13日）啟用，這也是全台橫向國道首座休息站，設計理念主體山型斜屋頂設計融合九九峰群山地景，設有電動車充電樁、簡易賣場、通用廁所、哺集乳室及淋浴間，每個座式馬桶都都是免治馬桶。

東草屯休息站新建工程為期2年多，本來這塊用地是要用作收費站，但後來橫向國道不收費，因此將用地活化，新建小而美的休息站，除設置停車場及廁所滿足用路人休憩需求外，另結合性別友善及多元服務理念，設置簡易賣場、通用廁所、哺集乳室及淋浴間。

東草屯休息站建物以挑高的方式創造通風的環境，並將美學及綠建築融入造型及基地整體景觀，建物造型很像背後的九九峰群山地景。這座建築設計理念除獲2022年國家卓越建設獎金質獎殊榮外，也取得黃金級綠建築標章。

東草屯休息站新建工程經費約4.45億元，同時也配合花季選用特色植栽，且種植台灣原生種肖楠，結合人行步道打造景觀林區。另外配合出口匝道立體交匯改善，優化園區動線，減少行車交織。

高公局表示，在東草屯休息站啟用前，已特別針對假日易湧現大量車潮的國道3號霧峰系統交流道南出匝道進行拓寬，提供更完善便利的國道服務，可以帶動南投地區觀光產業發展，也希望民眾可以多加利用。

國道6號新設的休息站「東草屯休息站」週六啟用。（記者吳亮儀攝）

國道6號新設的休息站「東草屯休息站」週六啟用。（記者吳亮儀攝）

國道6號新設的休息站「東草屯休息站」週六啟用。（記者吳亮儀攝）

國道6號新設的休息站「東草屯休息站」週六啟用。（記者吳亮儀攝）

國道6號新設的休息站「東草屯休息站」週六啟用。（記者吳亮儀攝）

國道6號新設的休息站「東草屯休息站」週六啟用。（記者吳亮儀攝）

國道6號新設的休息站「東草屯休息站」週六啟用。（記者吳亮儀攝）

國道6號新設的休息站「東草屯休息站」週六啟用。（記者吳亮儀攝）

國道6號新設的休息站「東草屯休息站」週六啟用。（記者吳亮儀攝）

國道6號新設的休息站「東草屯休息站」週六啟用。（記者吳亮儀攝）

東草屯休息站站體。（高公局提供）

東草屯休息站站體。（高公局提供）

國6東草屯休息站路線圖。（高公局提供）

國6東草屯休息站路線圖。（高公局提供）

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