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中山、赤峰商圈求生存 北市都發局：2025年啟動都市計畫通盤檢討

赤峰商圈。（記者楊心慧攝）

赤峰商圈。（記者楊心慧攝）

2024/07/12 13:12

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市南西中山商圈及赤峰商圈近期高達百間店家遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會今上午偕同店家與現地居民舉辦記者會，提出三大訴求；台北市都市發展局回應，樂見兩商圈籌備組織，盼商家串聯後與在地居民溝通取得共識，市府將協助輔導並啟動跨局處會議研議；另外，都市計畫通盤檢討放寬商業使用，預計於2025年啟動法定程序作業。

台北市都發局表示，市府訂有「台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則」，使符合該原則規定的連署商家，可採用評點方式暫緩裁罰，其規範由該商圈於109年1月1日前已設立之商家，達50間以上提出連署文件，目前南西心中山商圈及赤峰商圈已提出申請，將儘速辦理審理作業。

至於南西心中山商圈及赤峰商圈商家建議辦理都市計畫通盤檢討等意見，台北市都發局說明，2019年市府辦理大安區都市計畫通盤檢討，當時師大商圈曾主張放寬商業使用，但與在地居民未獲共識，而維持住宅區規定，未能完成都市計畫變更。

台北市都發局指出，都市計畫通盤檢討放寬商業使用，應立基於商家能透過自律管理，降低對居民生活上的干擾，凝聚共識，預計於2025年啟動全市都市計畫通盤檢討法定程序作業，若地方取得共識，屆時將一併納入考量。

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