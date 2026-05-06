藍委陳永康：美國商售也是「軍事採購」 攸關「台灣之盾」系統整合

國民黨立委、海軍退役上將陳永康6日質詢指出，美國將「直接商售（DCS）」視為軍事採購一環，不應和台灣過去案例混為一談。（圖取自國會頻道）

「國防特別條例草案」審查持續在立院卡關，國民黨立委陳永康今（6）日質詢國防部長顧立雄時，針對國軍的軍事採購策略提出建言強調，外界常對「商購」有誤解，事實上「直接商售（DCS）」對美方而言也是軍事採購的一環，更是攸關「台灣之盾」能否順利導入當今先進AI科技、完成系統整合的關鍵。他呼籲國內應釐清觀念，並在重大的軍售與商售合約中，建立完整的合約框架並提高律師與會計師的參與及費用佔比，以避免過去為人詬病的弊端。

「國防特別條例」草案今天下午即將進行第4次由立法院長韓國瑜召集的黨團協商，在野黨版本無論額度8千億或3800億或4千億，仍堅持刪去商售、委製及建構非紅供應鏈、厚植國防產業部分。陳永康今天在外交及國防委員會質詢時指出，國防部日前成立了國防創新辦公室（DIO），這是學習美國在二〇一五年設立DIU的精神。他表示，科技進步極快，DIO的作業時間非常短暫，必須將商業的高科技融入國防安全之中。然而，這項重要性在目前的國防報告書與預算需求內並未充分反映，未來DIO應脫離整合評估室，直接隸屬於部長辦公室，並增加人才，以便與國科會、智庫等先進單位接軌。

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談及「台灣之盾」的建構，陳永康進一步說明，我國許多武器裝備是透過軍售（FMS）取得，但軍售買到的多是硬體裝備。台灣之盾的系統整合需要引進美國現今的AI發展科技，這些若非美軍現役裝備，就無法透過軍售管道取得，必須仰賴直接商售（DCS）。

陳永康釐清，就美國的立場而言，不論是軍售（FMS）、軍售融資（FMF）、軍援，或是總統特別授權法案（PDA），以及直接商售（DCS），全部都屬於軍事採購的援助選項，但在國內卻常將「商購」視為容易產生弊端的特別案例。

他強調，美軍還沒有用到的先進技術，就是要走商售途徑並經過美國審查。只要在完整的合約框架下，由美國原廠取得出口許可，直接與台灣末端的軍種或中科院對接，且讓律師與會計師團隊全程參與，就能避免過去的弊端。

陳永康：2025年美國採用「商售」總額已成長並超越軍售

陳永康也點出，三軍的指揮管制與「感測器到射手（sensor to shooters）」的系統整合非常複雜，涵蓋了整體防空與飛彈防禦系統（IBCS）、戰術資料鏈等，牽涉到洛馬、雷神、諾格等不同國防大廠，這當中有許多部分必須透過商售來進行。他補充，2025年美國採用「商售」總額度已經成長並超越了軍售，顯示快速反映先進科技的商售管道已是國際趨勢。

對此，國防部長顧立雄回應表示，陳永康委員所提到的系統整合確實是最重要的一塊。由於部分細節尚不便公開說明，國防部會安排中科院向委員進行完整說明。

針對DIO的運作與商售議題，顧立雄指出，目前DIO較著重於在成熟市場的現貨商品中，以小批量採購的方式來進行試行驗證。他也認同陳永康的觀點，強調不應將商購或商售污名化。

顧立雄透露，美方也持續向我方說明，商購是快速形成關鍵戰力的良好管道。無論是武器裝備或系統整合，透過商購程序確實是一條能夠快速獲得戰力的途徑，美方目前也在改革相關流程，國防部期盼朝野委員能對相關的商購建軍案持續給予支持。

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