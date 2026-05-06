TPASS 2.0回饋金被藍白卡了3個月 陳世凱：盼5/25可入帳

立法院交通委員會審查115年度中央政府總預算案關於交通部鐵道局及所屬單位預算，交通部長陳世凱列席備詢。（記者田裕華攝）

行政院通勤月票TPASS 2.0的旅客回饋金因總預算案被國民黨、民眾黨聯手拒審，導致無法發放，延宕3個多月。交通部長陳世凱今天（6日）說明，行政院已同意撥補預算，現在只要地方政府向公路局提出申請，將盡快依程序撥補，希望本月25日可入帳。

陳世凱今天出席立法院交通委員會預算審查會議，他表示，TPASS 2.0的「常客優惠」回饋金之前是因為總預算未通過，所以回饋金遲遲無法入帳，待程序走完後，希望5月25日款項可撥補至民眾卡片中。

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TPASS的預算從今年起是新興預算，但因總預算案被國民黨和民眾黨從去年起聯手拒審，至今才開始審查，所以遲未發放。由於TPASS的經費是由中央政府和地方政府依比例分擔，所以目前都是先由地方政府的預算先支應，未來通過總預算後，才會補撥給地方政府。

根據公路局之前公布過的統計，通勤旅客領取TPASS 2.0常客優惠回饋金，今年1月符合條件為7萬9098人，回饋金額854萬2378元；2月有8萬9602人，回饋金額達684萬8599元；3月有9萬1905人，回饋金額達1164萬7465元。

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