中市特色公園阿罩霧公園遊憩者多 交通局劃設標線型人行道與綠斑馬

中市霧峰阿罩霧公園增設號誌、綠斑馬提升用路安全。（市府提供）

2024/07/12 10:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市阿罩霧公園是特色公園，園內步道旁種植一整排落羽松，秋冬可欣賞落羽松變色之美，時常有民眾晨運，為保護民眾安全，建置行人觸控號誌，當用路人按下按鈕，交通號誌即由原閃光號誌變為行車管制號誌，並於路口增加三色號誌、行人號誌與行人專用時相，並劃設標線型人行道與綠斑馬，提升行人安全。

交通局長葉昭甫表示，阿罩霧公園在秋冬可欣賞落羽松變色之美，公園內還有漂亮的綠色拱橋、展演舞台、兒童遊樂設施、沙坑、陽光草坪，鄰近霧峰林家宮保第園區，還有可飽覽大台中美景的望月峰獻堂登山步道，環境清幽，吸引許多遊客到公園打卡拍照及運動休閒。

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葉昭甫指出，遊客一般於公園旁停車場停車後會穿越該路口前往阿罩霧公園，而民生路為下坡路段，該路口又處於彎道處，影響行車視距，車輛常因疏忽未減速禮讓行人，造成行人交通事故風險，因此展開交通改善措施。

交通局表示，阿罩霧公園出入口位在民生路與成功路口，近期已完成路口綠色斑馬線與標線型人行道劃設，強調行人路權，明確區分行走範圍，提高駕駛識別度及警覺性，並增設三色號誌與行人號誌，實施「行人專用時相」，讓人車分段通行，行人穿越路口時不用擔心被轉彎車壓迫。

此外，交通局也因應民生路與成功路口凌晨時段車流量稀少，號誌採閃光模式運作，周遭居民常會至阿罩霧公園晨間運動，特別於該路口設置行人觸控號誌，行人按下觸控按鈕後，交通號誌就會從原閃光號誌變為三色號誌，發揮行車管制作用，兼顧行人安全及車流順暢。

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