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週五留意午後強降雨 台東高溫飆38度

氣象署提醒，週五午後留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。（資料照）

氣象署提醒，週五午後留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。（資料照）

2024/07/11 20:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（12日）各地多為晴到多雲天氣，午後要留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，天氣炎熱，大台北盆地、花東縱谷局部有36度以上高溫，台東有焚風發生，高溫上看38度。

中央氣象署預報，週五午後大台北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部近山區平地午後也可能有局部雷陣雨，中部以北及宜花山區有局部大雨發生的機率。

溫度方面，各地高溫普遍約33至35度，尤其台東有焚風發生，局部高溫可達38度左右，中南部地區、大台北盆地、花東縱谷也容易出現局部36度以上高溫，戶外活動請做好防曬並多補充水分，避免中暑。

未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週末至下週三太平洋高壓將再度增強，南海則有熱帶擾動活動的跡象，台灣位於兩個系統中間，還是會有午後熱對流發展。不過因為高壓抑制對流，降雨的量跟範圍會逐漸減少；另外就是環境風向會從近期的西南風轉為偏南風到東南風，所以午後對流又往中南部平地地區移動。

紫外線指數部分，週五各縣市都達危險級或過量級。

空氣品質方面，週五環境風場為西南風。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週五各地高溫普遍約33至35度，台東局部高溫可達38度左右。（擷取自中央氣象署）

週五各地高溫普遍約33至35度，台東局部高溫可達38度左右。（擷取自中央氣象署）

週五紫外線指數高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署）

週五紫外線指數高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署）

空品方面，週五竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

空品方面，週五竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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