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週四午後雷雨續炸！範圍強度減弱 預報員提醒躲雨留意這1點

氣象署公布未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

氣象署公布未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2024/07/10 18:54

〔記者蔡思培／台北報導〕今下午對流發展旺盛，大台北地區下起大雷雨，中央氣象署也發布國家級警報，雙北許多地區都一度淹水。氣象署表示，明、後兩天太平洋高壓偏弱，中部以北、東北部、東部及其他山區仍會有午後雷陣雨，但範圍與強度都較今天減弱。

氣象署預報員陳姵安表示，今天下午水氣增加、太平洋高壓偏弱，各地都有午後雷陣雨，大台北地區降雨較多，且多達到豪雨標準，台北市信義區、南港區、大安區在1小時內降雨量都有達到80毫米。

陳姵安說，明、後兩天，太平洋高壓偏弱，中部以北、東北部、東部及其他山區，有局部大雨發生機率，迎風面的中南部清晨至上午可能有局部降雨，但午後雷陣雨會比今天稍微縮小。週六太平洋高壓會再增強，中部以北、東北部、東部及各地山區雖有午後雷陣雨，但強度會再減少。

至於雷陣雨時的瞬間陣風是否可能達颱風級數，陳姵安說，颱風陣風較大，但雷陣雨發生時陣風感受會比普通風大，當午後熱對流發展旺盛，移動前緣就可能有較強陣風發生，降雨之前風就增強。陳姵安提醒，若民眾發現風力逐漸增強，就要留意可能要開始降雨。

未來一週仍是炎熱天氣，明天西半部地區仍有35度高溫，東半部地區則是32度，但花東縱谷地區溫度仍偏高，尤其台東可能有焚風，出現36度以上高溫。陳姵安提醒民眾外出注意防曬，並補充水分。

氣象署公布明天溫度預測。（中央氣象署）

氣象署公布明天溫度預測。（中央氣象署）

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