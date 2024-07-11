高雄港今年僅61艘郵輪來港 李昆澤要求港務公司加強招商

立委李昆澤（中）對於高雄港郵輪今年僅61艘次，要求港務公司加強郵輪業者招商。 （記者葛祐豪翻攝）

2024/07/11 17:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立委李昆澤與許智傑今（11日）邀請交通部長李孟諺及數位部次長葉寧，前往高雄港考察，盼推動高雄港智慧化建設；對於高雄港郵輪今年僅61艘次，李昆澤要求港務公司應加強郵輪業者招商。

今天考察重點，是針對高雄旅運大樓、第七貨櫃中心周邊基礎建設，及高雄郵輪發展、AI數位港灣計畫辦理情形進行現勘，推動交通部與數發部、高市府共同合作，以高雄港都為中心，結合亞灣區及科技廊帶等計畫，促進航港產業數位化發展。

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李昆澤表示，包含旅運大樓在內，許多建設都是他向中央爭取經費推動完成，除了新完工的第七貨櫃中心，明年4月即將完工的「A6碼頭護岸及後線土地新建工程」、預計將於2027年2月完工的「第三及第五貨櫃中心改建工程」，這些計畫和建設都必須如期如質完成。

李昆澤也提醒，高雄的郵輪發展仍然是台灣港務公司最重要的任務，2023年隨著疫情解封，高雄港郵輪艘次迎來爆發性成長，達到133艘次，旅客人次達到18萬人次。

他說，然而今年卻僅有61艘次，雖然已經超過疫情前的58艘次，但旅客人次也僅增加3000人次，與2023年相比，艘次及人次仍有很大的成長潛力，港務公司應立刻研議因應方案，提出加強郵輪業者招商的改善措施，吸引業者將高雄港作為母港。

對此，台灣港務公司表示，今年推出國際客船優惠措施，鼓勵航商佈局高雄港航點，並強化便捷交通配套措施，將持續訪商並接待郵輪公司至高雄港場勘旅運設施及岸上行程，以爭取未來航線開闢。

台灣港務公司強調，也將拜會名勝世界郵輪台灣代表，爭取佈局明年（114年）高雄母港，並辦理國際郵輪論壇，爭取國際郵輪靠泊高雄港。

立委李昆澤（左二）、許智傑（左一），邀請交通部長李孟諺（左三），前往高雄港考察。（記者葛祐豪翻攝）

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