國中畢業八年級雙寶媽 「婦女再就業獎勵」助重返職場

小伃勤奮學習，公司主動協助調整工作時間，解決她接送小孩的問題。（朴子就業中心提供）

2024/07/30 11:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕學歷僅國中畢業的八年級生鄭䒩伃，婚後為照顧兩個孩子及協助公婆農務，辭去原本穩定的工作，但務農常遇到收成短缺，導致家庭財務遇到困境，經勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心水上就業服務台就服人員運用「婦女再就業計畫」，協助她成功錄取嘉義水上鄉冷凍公司技術員，且公司調整工時，讓她可接送小孩，至今已穩定就業逾半年。

鄭䒩伃學歷不高，但原本有穩定工作，結婚後辭職協助務農，但孩子進入國小學齡階段，且務農常受到天候挑戰，她擔心先生獨自扛起經濟重擔會累垮，因而想重返職場。

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由於鄭䒩伃離開職場長達5年，且學歷不高，還需要接送小孩，找工作非常困難，朴子就業中心就服員沈秀珠運用「婦女再就業計畫」鼓勵鄭䒩伃，讓長期沮喪沒自信的她重燃希望，獲得一間冷凍公司面試機會，面試時她表現真誠和開朗的個性，順利重返職場，至今已穩定工作6個月。

冷凍公司黃姓人事經理說，對於離開職場許久的二度就業婦女有刻板印象，擔心長期待業無法適應職場環境，可能與同事間的合作與相處會有摩擦，但鄭䒩伃勤奮學習，讓公司消失顧慮，並主動協助調整工作時間，解決她接送小孩的問題，鄭䒩伃也很感謝公司對於女性員工提供友善方案。

朴子就業中心主任張春美表示，許多婦女重返職場面臨著家庭照顧和工作無法兼顧的雙重壓力，為解決困難，「婦女再就業計畫」其中「雇主工時調整獎勵」鼓勵雇主提供有家庭照顧需求的女性「工時調整」措施，向公立就業服務機構求才並僱用退出職場180日婦女滿1個月後，可申請每個月3千元的「雇主工時調整獎勵」，最長12個月，民眾若有需求，可洽詢朴子就業中心05-3621632。

鄭䒩伃與同事合力搬運重物。（朴子就業中心提供）

就服員沈秀珠（左）運用「婦女再就業計畫」協助鄭䒩伃（右）找到冷凍公司技術員工作。（朴子就業中心提供）

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