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向登革熱宣戰！新北環保局培訓290名「小小防蚊戰士」

新北市環保局培訓小小防蚊戰士，學童們在活動中認識積水容器，了解防蚊的重要性。（新北市環保局提供）

新北市環保局培訓小小防蚊戰士，學童們在活動中認識積水容器，了解防蚊的重要性。（新北市環保局提供）

2024/07/11 16:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕事前防範登革熱，新北市環保局今年與6所國小合作，培訓「小小防蚊戰士」，透過體驗孳生源清除實境與互動遊戲，傳遞正確的防蚊知識。290名完成培訓的防蚊戰士們，暑假將帶著家人巡查周遭積水容器、執行「巡、倒、清、刷」清除孳生源，防治登革熱。

環保局說，新北市2016年起創辦「社區防蚊師」，以里長為對象培訓，迄今累積培訓達4726人次，為將防蚊知識向下扎根，新北市舉辦「小小防蚊戰士」登革熱防治培訓課程，培訓樹林區育林國小、中和區秀山國小、五股區更寮國小、林口區新林國小、新店區中正國小及泰山區泰山國小等6所學校共290名學童。

講師不只講解病媒蚊特性，還帶領同學們觀察幼蟲孑孓與成蚊的活體及模型，並透過互動遊戲、闖關答題加深同學印象。最後一關「防蚊戰士大會考」中，有一題「請問倒掉積水要倒在哪裡？倒馬路還是水溝？」考倒最多同學，環保局提醒，積水請一定要倒在乾燥的馬路上，讓蟲卵、孑孓在陽光下曝曬，才能達到「趕盡殺孓」的效果。

環保局說，每位市民都是登革熱防治的關鍵人物，期待每位「小小防蚊戰士」都能將所學習到的防治知識與家人、同學們分享，帶動大家一起執行居家內外環境巡查，完成防蚊任務。

新北市環保局培訓小小防蚊戰士，「積水倒哪裡」登革熱防治培訓課程大會考題目，考倒許多學童。（新北市環保局提供）

新北市環保局培訓小小防蚊戰士，「積水倒哪裡」登革熱防治培訓課程大會考題目，考倒許多學童。（新北市環保局提供）

新北市環保局培訓小小防蚊戰士，學童觀察活體成蚊，了解防蚊的重要性。（新北市環保局提供）

新北市環保局培訓小小防蚊戰士，學童觀察活體成蚊，了解防蚊的重要性。（新北市環保局提供）

新北市環保局培訓小小防蚊戰士，學童觀察容易積水的輪胎，了解如何防治登革熱。（新北市環保局提供）

新北市環保局培訓小小防蚊戰士，學童觀察容易積水的輪胎，了解如何防治登革熱。（新北市環保局提供）

新北市環保局培訓小小防蚊戰士，講師帶領同學們觀察幼蟲孑孓與成蚊的活體及模型，了解病蟲叢生的原因。（新北市環保局提供）

新北市環保局培訓小小防蚊戰士，講師帶領同學們觀察幼蟲孑孓與成蚊的活體及模型，了解病蟲叢生的原因。（新北市環保局提供）

新北市環保局今年與6所國小合作，推動「小小防蚊戰士」登革熱防治培訓課程。（新北市環保局提供）

新北市環保局今年與6所國小合作，推動「小小防蚊戰士」登革熱防治培訓課程。（新北市環保局提供）

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