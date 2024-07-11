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搖搖薯條Out！他推麥當勞「5項經典」勾起全網回憶

麥當勞10日重新推出搖搖薯條，有網友發文許願5項經典商品也能回歸。（資料照）

麥當勞10日重新推出搖搖薯條，有網友發文許願5項經典商品也能回歸。（資料照）

2024/07/11 16:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕麥當勞於昨（10日）重新推出曾風靡一時的「搖搖薯條」，不過有網友呼籲麥當勞應改推其他5項「經典」，在社群論壇引起熱烈討論。

該名網友於Dcard發文 指出，「麥當勞的搖搖薯條回歸我真心不解」，認為一般薯條的鹽巴味與油香味的比例，是麥當勞薯條最好吃的關鍵，如今卻有「搖搖粉」半路殺出，導致味道變得很廉價，就像路邊炸物店的梅粉薯條。

原Po認為，麥當勞還有其他好東西值得回歸或引進，包括經典中的經典「板烤雞腿堡」，直批前陣子回歸的版本是「冒牌貨」；日本才有的「無骨雞腿排」，讓他感到驚為天人；螞蟻人最愛的牛奶糖冰炫風；寧願加價也要買的雞塊沾醬「肯瓊醬」，還有童年回憶滿滿的「兒童遊戲區」，邊嗑漢堡、薯條邊跑來跑去也不會胖。

貼文一出，不少網友紛紛許願，盼麥當勞趕快復刻「奶昔」、「兒童遊樂區」、「起司豬排堡」、「巧克力聖代」、「漂浮雪碧」、「千島鮮蝦堡」等熱門產品。

也有人針對搖搖薯條留言回應，「本來期待搖搖薯有咖哩粉的⋯⋯只有兩種完全不想買」、「你不喜歡但那是別人的回憶欸，尤其海苔口味，回歸一下而已，你不喜歡就不要買就好」。

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