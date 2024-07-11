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製作平安龜、賀土地公生日 教育部推幼兒園課程認識家園

教育部國教署鼓勵幼兒學習在地化，圖為大溪非營利幼兒園師生參與土地公誕辰活動。（教育部提供）

教育部國教署鼓勵幼兒學習在地化，圖為大溪非營利幼兒園師生參與土地公誕辰活動。（教育部提供）

2024/07/11 12:22

〔記者林曉雲／台北報導〕從小學習就要在地化，教育部推動幼兒園課程，帶領幼兒認識所居住的土地，教育部國教署組長王慧秋說明，為使幼兒學習更貼近生活，國教署鼓勵幼兒園課程設計結合在地化資源，並融入課程活動中，帶著幼兒熟悉認識所居住的土地，增進幼兒對於在地人事物的認識，同時結合課程活動與社區活動，讓幼兒主動積極地樂於學習，例如帶領幼兒製作平安龜，參與社區土地公生日活動、參觀阿嬤的菜園等。

以位大漢溪旁的桃園市大溪非營利幼兒園為例，王慧秋表示，該園周邊擁有豐富資源，包含水岸生態步道、阿嬤的菜園等，為讓幼兒的學習走入社區，教師們用心規劃將學習場域擴大至整個社區，充分運用社區資源，例如參與鄰近田心里福德祠的「土地公誕辰活動」，師生共同製作點心平安龜，祝賀土地公生日，到社區阿嬤的菜園拜訪，並邀請家長與孩子們進行大溪遠足活動、街口溪步道闖關，社區融入幼兒學習，貼近幼兒生活經驗，讓幼兒對自己生活的社區有深刻的感觸。

鄰近屏東縣六堆客家文化園區的屏東縣長興非營利幼兒園，則從班級命名、服飾到環境佈置，隨處可見客家文化元素，例如以桂花、玉蘭命名班級、以客家「藍染」運用於服飾和環境布置，師生並經由彩繪客家燈籠手做課程、向客語薪傳師學說客語、親子共同體驗自製客家擂茶等活動，將各種客家元素融入幼兒生活，以增進幼兒對家鄉與文化的認識與認同感。

王慧秋也說明，非營利幼兒園收費，第1胎每月2千元，第2胎1千元，第3胎及低收中低收入戶免費，教保活動課程結合在地資源，提供孩子豐富多元的學習環境。

教育部國教署鼓勵幼兒學習在地化，圖為大溪非營利幼兒園們到附近阿嬤的菜園參觀學習。（教育部提供）

教育部國教署鼓勵幼兒學習在地化，圖為大溪非營利幼兒園們到附近阿嬤的菜園參觀學習。（教育部提供）

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