中小學科展今年在台南 1193位學生競逐桂冠

第64屆中小學科學展覽會今年在台南舉行，今日在教育部舉行展前記者會，近萬件參賽作品僅4％、405件進入全國科展決選，1193位參賽學生將競逐桂冠。 （記者林曉雲攝）

2024/07/11 12:15

〔記者林曉雲／台北報導〕第64屆中小學科學展覽會今年在台南舉行，今日在教育部舉行展前記者會，近萬件參賽作品僅4％、405件進入全國科展決選，1193位參賽學生將競逐桂冠。

教育部主秘林伯樵、台南市長黃偉哲、台南市教育局長鄭新輝及台灣科學教育館長劉火欽、教育電台台長黃月麗共同出席記者會。林伯樵表示，今年由台南市政府及科教館共同主辦，將於7月22日至28日在大台南會展中心展開為期一週的競賽活動，活動精彩包含與大師有約座談、科學博覽會、指導教師交流工作坊、科學之旅及科展之夜等多元科學教育活動，還結合今年台南400活動，讓來自全國各縣市師生們感受台南古城及科學競賽的魅力。

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劉火欽說明，各級學校科展作品達9316件，進入複選作品有4451件，最終進入決選僅剩405件，共計1193位參賽作者及指導教師643位，可見競賽之激烈，科教館會將這些優秀作品彙編放在科教館網站，提供中小學教師豐富的教學研究參考素材。

黃偉哲表示，中小學科展是讓未來科學家得以一展長才、發掘潛能的機會舞台，台南市很榮幸主辦這屆科展盛會，台南不僅是文化之都、美食之都，也是科學教育重鎮、科技新城，今年適逢台南400，台南市各地有多項慶祝活動，歡迎全國各地民眾來台南走走，了解台南的過去，也一起參與台南的現在與未來。

鄭新輝表示，今年主題強調從作中學、從玩中學，會場設置4大主題館、5輛科教巡迴車、104個精彩的科教互動攤位，結合產官學研資源，包括台灣微軟、國家實驗研究院、台灣智駕測試實驗室、國立成功大學等單位，「與大師有約」講座邀請國家太空中心主任吳宗信演講「追求台灣太空夢」。

另「科學之旅」規劃市區、山線及海線共9條參訪路線，如山線的「上知天文下知地理」從山上水道博物館到南瀛天文館，「科展之夜」則邀請台南市包括國樂、戰鼓、韻律體操、有氧體操、獨輪車、熱舞表演、扯鈴表演、啦啦隊表演、創意藝陣等團隊。

中小學科展今年在台南舉辦，台南市長黃偉哲（右）和台南市教育局長鄭新輝（中）今北上教育部參加展前記者會，邀大小朋友一起到台南感受科學魅力。（記者林曉雲攝）

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