再下修成立門檻 考試院和行政院放寬公務員結社權及協商權

再下修成立門檻， 考試院和行政院修法放寬公務員結社權及協商權。（考試院提供）

2024/07/11 11:51

〔記者林曉雲／台北報導〕更進步！考試院及行政院共同通過「公務人員協會法」部分條文修正草案，再放寬公務人員結社權及協商權，並強化公務人員協會的功能，修正草案將中央部會以上機關、直轄市、縣市之機關協會及特種協會，招募會員人數再調降為300人。

考試院說明，草案共修正17條，修正重點包括放寬得成立協會的機關層級，增設特種協會的組織模式；並下修協會成立門檻；限縮各機關一級單位主管以上人員入會資格；擴大建議、協商與參與事項範圍，增訂課予主管機關對於不得協商情形，負有通知協會的義務；調整爭議裁決委員會的組成，以及增訂對機關的課責機制等事項，並擬儘速函送立法院審議。

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考試院表示，考試院及行政院於去（112）年10月30日曾函請立法院審議，但因屆期不續審未完成修法，為再回應外界的訴求，就協商事項、成立門檻、入會資格、協商處理程序及爭議裁決委員會籌組等規定，重行檢討修正，盼能在公共利益與公務人員權益間取得平衡，並完善協會相關制度。

考試院說明，各界時有反映協會成立門檻過高，修正草案將中央部會以上機關、直轄市、縣（市）之機關協會，以及特種協會，招募會員人數再調降為300人；中央三級或相當三級之機關協會，招募人數由200人調降為150人，以提高公務人員結社機會，並維持適度之會員代表性。另外，同時限縮各機關一級單位主管以上人員之入會資格，以強化協會會務的自主性。

此外，為放寬協商權範圍，修正草案刪除原定不得協商的「屬公務人員個人權益事項」，同時將原定不得協商之「與國防、安全及海巡相關事項，或足以妨害警政、獄政、移民、消防及災害防救等整體勤務執行安全事項」限縮為「足以影響國防及公共安全之情況」。

至於爭議裁決委員會的成員，草案由原先9人減列2人、改為7人，以及將會議主席由原先的爭議裁決委員互選，修正為由銓敘部指派人員為當然主席，以減少外界對於爭議裁決公信力的疑慮，同時確保爭議裁決程序的順利進行。

考試院強調，政府十分重視公務人員權益，強化協會運作功能，應是現階段最容易充實及強化公務人員結社權及協商權的方式，草案將送立院審議，並積極爭取支持。

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