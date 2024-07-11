暑假去旅行 每人799遊屏東泰武看山景喝咖啡

吾拉魯滋部落咖啡園區。（屏東縣政府提供）

2024/07/11 11:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府推出暑期限定郵輪巴士，帶民眾走訪原民部落泰武鄉，感受北大武山下排灣族傳統文化之美，7月13日首航，每人只要799元，就可享受泰武鄉的森林芬多精以及吉貝木棉林，體驗手作珠串DIY與風味餐，再走訪世界百大特殊教堂的「佳平法蒂瑪聖母堂」，並品嚐吾拉魯滋部落咖啡園區當地獨特風味咖啡，享受部落悠閒漫活一日遊。

屏東縣政府交旅處表示，泰武鄉蘊含豐富的排灣族文化，泰武咖啡以阿拉比卡之鐵皮卡種咖啡聞名，從日治時期保留至今的咖啡老樹，種植海拔約850-1200公尺，這次要帶領旅客走進部落認識屏東原民文化，首站抵達有「大力士村」的故鄉之稱的平和部落，山區種植兩千株以上吉貝木棉樹，一覽山林相映的美麗景緻。

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第二站來到佳平部落，參觀世界百大特殊教堂「佳平法蒂瑪聖母堂」，由杜勇雄神父設計、興建，教堂不但擁有歐洲教堂特色，融入屏東原住民排灣族元素，是台灣少見的華麗教堂，四周布滿了各式各樣的大型雕刻藝術品，皆有其意義及故事，透由導覽聽故事參觀教堂，非常難得，第三站就是來到吾拉魯滋部落咖啡園區，來杯獨特風味咖啡。

交旅處說明，暑期限定遊輪巴士「悠遊泰武一同趣」，活動總共8梯次，每梯次限量40人，1人只要799元，即日起可至屏東旅行社網站報名，或電洽08-7221292，今年除了推出的「悠遊泰武一同趣」主題郵輪巴士行程外，8月推出「東港王船祭」，暑假就來屏東最好玩。

相當有特色的法蒂瑪教堂。（屏東縣政府提供）

只要799元就能泰武鄉玩一天。（屏東縣政府提供）

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