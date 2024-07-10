被視為風水寶地！彰化社頭生命紀念園區 擴建10間VIP小靈堂

社頭生命紀念園區倚山面海，俯瞰彰化平原，地理得天獨厚。（記者陳冠備攝）

2024/07/10 21:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉第六公墓「社頭鄉生命紀念園區」位在八卦山脈，被許多人視為地理風水寶地，還發生供不應求狀況，對此社頭鄉公所斥資4600萬元，在園區內增建10間VIP小靈堂禮儀廳，今（10日）舉行動土儀式，預計2025年底完工。

社頭鄉公所3年前斥資5千萬興建「社頭鄉生命紀念園區」，設有5間禮儀廳，提供民眾治喪與樹葬等現代化禮儀服務，因使用率極高，每年年收近千萬，還成為社頭鄉公庫金雞母，但也因需求量增，擺設靈位的小靈廳空間不足，令家屬抱怨治喪缺乏私人空間，社頭鄉公所因此規劃增建10間VIP小靈堂禮儀廳，今日舉行動土儀式，鄉長蕭浚二、代表會主席陳慶福等人與會。

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社頭鄉長蕭浚二表示，隨著社會治喪觀念改變以及少子化趨勢，設立公墓的禮儀廳使用需求也逐年增加，為滿足喪家於治喪期間不同的空間及隱私需求，其內除設置小靈桌式的小靈堂外，也規劃10間VIP室小靈堂，未來園區可提供28桌小靈堂，以滿足喪家治喪追思場地需求。

相較於員林市等鄰近鄉鎮為增設禮儀廳，地方公所經常遭在地民眾反對，「社頭鄉生命紀念園區」卻還能增建？對此蕭浚二指出，紀念園區位在八卦山，倚山面海，俯瞰彰化平原，視野遼闊，地理得天獨厚，因此吸引大家願意來此治喪，媒體進一步問，「至於是否會考慮設火葬場？」蕭浚二說，這需獲得鄉民認同才能設置，但目前暫不考慮規劃。

社頭鄉第六公墓生命紀念園區將斥資4600萬加設10間VIP室的「小靈堂」，今日社頭鄉長蕭浚二（左3）等人一起主持動土儀式（記者陳冠備攝）

社頭鄉生命紀念園區設有五間禮儀廳，提供民眾治喪與樹葬等現代化禮儀服務。（記者陳冠備攝）

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