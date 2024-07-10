為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

週四大台北高溫飆36度 午後注意雷陣雨

氣象署提醒，週四中部以北午後留心雷陣雨。（資料照）

氣象署提醒，週四中部以北午後留心雷陣雨。（資料照）

2024/07/10 21:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（11日）午後中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地普遍可達33度以上，大台北盆地、花東縱谷有36度以上高溫發生的機率，感受悶熱，戶外活動請做好防曬並多補充水分，避免中暑。

中央氣象署預報，週四各地仍大多為晴到多雲、高溫悶熱，清晨至上午迎風面中南部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北、宜花地區有局部短暫雷陣雨，不過降雨主要在近山區及各地山區，並有局部大雨發生的機率，對流發展旺盛時易伴隨強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣，外出請攜帶雨具備用並留意天氣變化，山區或溪邊活動更要提高警覺。

氣溫方面，週四各地高溫普遍可達33至35度，局部近山區、大台北盆地、花東縱谷有36度左右或以上高溫發生的機率，尤其台東位於背風側，易有焚風發生，感受悶熱，戶外活動請做好防曬並多補充水分，避免中暑。

天氣風險公司提醒，今起午後仍有較大雨勢，東南部明後天留意焚風，沿海平地有短暫雨，主要的降雨還是來自午後熱對流雲系，雨勢較大的區域會到北部、東半部山區跟東北部沿海，台東受過山沉降的影響，有焚風出現的機會。

紫外線指數部分，週四宜蘭縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、澎湖縣、金門縣為紫色「危險級」；其餘縣市均為紅色「過量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，中午受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週四各地高溫普遍可達33至35度，大台北盆地、花東縱谷有36度左右或以上高溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

週四各地高溫普遍可達33至35度，大台北盆地、花東縱谷有36度左右或以上高溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週四宜蘭縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、澎湖縣、金門縣為紫色「危險級」；其餘縣市均為紅色「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週四宜蘭縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、澎湖縣、金門縣為紫色「危險級」；其餘縣市均為紅色「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

空氣品質方面，週四竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
週四午後雷雨續炸！範圍強度減弱 預報員提醒躲雨留意這1點
2024/07/10 18:54

週四午後雷雨續炸！範圍強度減弱 預報員提醒躲雨留意這1點
獨家》淹水災損數十萬！北市信義區黎平里民 質疑排水系統惹禍
2024/07/10 18:55

獨家》淹水災損數十萬！北市信義區黎平里民 質疑排水系統惹禍

「璀璨王功 精彩二十」 2024王功漁火節
最新海溫圖曝！台灣海溫飆上31度紅得發紫 恐成颱風大補丸
2024/07/10 17:23

最新海溫圖曝！台灣海溫飆上31度紅得發紫 恐成颱風大補丸
中午大雨北市62件積淹水通報 信義路車行地下道一度積水
2024/07/10 18:23

中午大雨北市62件積淹水通報 信義路車行地下道一度積水

南元農場打造 與自然和諧共處的空間
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播