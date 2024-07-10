週四大台北高溫飆36度 午後注意雷陣雨

氣象署提醒，週四中部以北午後留心雷陣雨。（資料照）

2024/07/10 21:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（11日）午後中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地普遍可達33度以上，大台北盆地、花東縱谷有36度以上高溫發生的機率，感受悶熱，戶外活動請做好防曬並多補充水分，避免中暑。

中央氣象署預報，週四各地仍大多為晴到多雲、高溫悶熱，清晨至上午迎風面中南部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北、宜花地區有局部短暫雷陣雨，不過降雨主要在近山區及各地山區，並有局部大雨發生的機率，對流發展旺盛時易伴隨強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣，外出請攜帶雨具備用並留意天氣變化，山區或溪邊活動更要提高警覺。

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氣溫方面，週四各地高溫普遍可達33至35度，局部近山區、大台北盆地、花東縱谷有36度左右或以上高溫發生的機率，尤其台東位於背風側，易有焚風發生，感受悶熱，戶外活動請做好防曬並多補充水分，避免中暑。

天氣風險公司提醒，今起午後仍有較大雨勢，東南部明後天留意焚風，沿海平地有短暫雨，主要的降雨還是來自午後熱對流雲系，雨勢較大的區域會到北部、東半部山區跟東北部沿海，台東受過山沉降的影響，有焚風出現的機會。

紫外線指數部分，週四宜蘭縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、澎湖縣、金門縣為紫色「危險級」；其餘縣市均為紅色「過量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，中午受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週四各地高溫普遍可達33至35度，大台北盆地、花東縱谷有36度左右或以上高溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週四宜蘭縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、澎湖縣、金門縣為紫色「危險級」；其餘縣市均為紅色「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

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