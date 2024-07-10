海洋議題融入美感動手做 提升學生海保永續概念

連江縣東莒國小開設海廢編織跨域美感課程。（圖由教育部提供）

2024/07/10 12:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕跨科學習提升學生美感素養！教育部「跨領域美感教育卓越領航計畫」以藝術為核心出發，融入SDGs、19項議題等，厚植未來公民必備的核心素養。今年因應暑假到來並發揚台灣海島的獨特性，近280間跨域美感合作學校，其中開展了52件融入海洋教育，並涵蓋多元體驗、美學創作的跨域美感特色課程。

如台東縣大武國小的「聽，海在歌唱」課程，以在地海洋特色結合音樂、視覺藝術進行海洋新詩、海洋藝品等美感創作，擴延藝術課程的發展空間，成就每個孩子的藝術舞台。老師從布農族拍手歌至迪士尼「海洋奇緣」英文主題曲，讓孩童逐步建構節拍、樂理概念。

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而在視覺藝術方面，教師教導學生繪製海景漸層畫，利用渲染技巧創作海洋繪本底圖。孩子們分組討論海的層次，渲染漸層與海洋顏色的呼應，老師也教授孩子攝影技巧、拍攝海洋照片、製作影片，最後將繪畫和攝影作品配上大家演唱的海洋奇緣主題曲當背景音樂，製作出歌詠大海的影片。

連江縣東莒國小的「海廢不廢－請編、請坐、請喝茶」課程延伸馬祖國際藝術島活動，並連結數學、綜合及藝術領域，師生一同共創，轉化漂流廢棄物。課程以撿拾海廢取得的魚線、回收紙板和光碟作為編織模板，運用數學規律及圓周概念，設計與學習對應的編織技巧，將海廢製成杯墊、椅墊與燈具等藝術品，讓生活藝術化、藝術生活化，實踐永續的共創未來。

澎湖縣風櫃國小的「海洋浪漫燈飾」課程帶領學生走入社區，了解當地經濟魚獲產業知識，學習魚種類別、捕撈季節、魚乾製作過程，讓學生更親近在地文化，並習得「食當地、食當季」重要觀念，接續導入藝術課程，運用沙灘撿拾的廢棄寶特瓶，創作所處社區經濟魚種的美麗燈飾，在美學創作過程中增加孩童對土地的認同感及凝聚力。

教育部表示，透過全台各地中小學校推動結合海洋文化、海洋資源教育主題，融入多元體驗與跨域美學創作課程，讓學生透過美感覺察與感知，培養對美感的敏銳度，也體悟珍愛海洋的重要性，理解海洋對台灣甚或世界的深遠影響，並提升其關注海洋生態保育、永續發展之公民意識。

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