台東熱氣球嘉年華 KITTY遭受血光之災進場「醫美」 1週後再見

開幕時留在地面獨享生日蛋糕的HELLO KITTY熱氣球，傳出昨天被輕微燒毀。（記者劉人瑋攝）

2024/07/10 13:28

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東熱氣球嘉年華會中的明星HELLO KITTY才剛過完「五十歲大壽」，不料昨下午在立球時突被一陣強風吹倒，由於當時正在用火焰充氣，球皮「貓腿」部分和兩條承載帶立刻被燒到，幸好球體大致完整，縣府立刻從英國進備料整修，預計一星期後可重新出現在眾人眼前。

台東熱氣球嘉年華活動今年邁入第14年，連3年登場的HELLO KITTY球週二下午在充氣，當球體正要立起時，突然一陣山風襲來，正在噴出的烈焰燒到晃動中的球體，部份球皮還有2根承載帶被火燒到，球體當場倒下。

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事發突然HELLO KITTY球受損讓在場工作人員大驚失色，立刻進行檢查，發現球體大致完整，僅承載帶及小部份球皮、KITTY「貓腿」部底部受損。工作人員立刻捲好球體送飛行學校進行進一步檢查，由於球體材料都來自英國，因此承包商以空運從英國寄來材料後再行整修，修復時間估計要一星期；交觀處開玩笑說，這也算是替凱蒂貓進行醫美，會美美的再重現。

這顆HELLO KITTY球身著布農族服飾造型，是為了因應台東多種族形態，且當地又有許多布農族而特別打造。

交觀處長卜敏正表示，球體僅是輕微受損，但為求最完美的呈現，仍需暫時維修，期盼KITTY迷能暫等一週，HELLO KITTY一定會完整如初的再次出現在球迷眼前。

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