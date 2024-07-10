為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

科研國際地位躍進！台灣成EMBO偕同會員 中研院長廖俊智獲名譽院士

中研院院長廖俊智獲選為EMBO外籍院士。（中研院提供）

中研院院長廖俊智獲選為EMBO外籍院士。（中研院提供）

2024/07/10 11:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣於今年7月獲得歐洲分子生物組織（European Molecular Biology Organization, EMBO）會員國全票支持成偕同會員；EMBO昨（9日）晚公布2024年院士名單，中研院長廖俊智獲選外籍院士，這是EMBO最高榮譽。

EMBO的正式會員（Member State）主要為歐盟成員國，台灣在2012年以合作夥伴（Co-operation Partner）名義參與，並於今年7月獲EMBO會員國全數投票通過，成為偕同會員（Associate Member）。

依EMBO資料顯示，印度、新加坡也是該組織的偕同會員，為爭取成為偕同會員，中研院國際處處長孟子青等就在今年EMBO年會簡報台灣科學研究實力，中研院國際處表示，台灣成為偕同會員後，每年可派代表參加EMBO年會，可實際參與討論並發言，擴大台灣和各國學術合作交流的機會。

EMBO今年共選出100位新科院士和20位外籍院士，外籍院士來自歐洲以外的13個國家，包括美、台、加、日、中、印、澳等，這是EMBO的最高榮譽；受EMBO肯定，廖俊智表示，因擔任院長一職，需處理許多不同類型問題，並接觸跨領域研究，面對挑戰時，常藉由轉移焦點到不同問題，跳脫既定思維框架，獲致新靈感，幫助他保持創意思考和研究熱忱，希望可進一步加強台灣和EMBO的聯絡，並讓台灣成為亞洲和歐洲研究人員的樞紐。

廖俊智的專長是生物化學，如在代謝路徑的設計與演化等；2020年曾發表「合成嗜甲醇菌」研究，其研究團隊利用合成生物學的技術將大腸桿菌改造，透過精準調控關鍵酵素表現，人造出當時全球第一株合成嗜甲醇菌，有助於將溫室氣體轉化而成的甲醇更進一步有效利用，減緩氣候變遷並產出高價值的含碳化合物；廖俊智也率中研院團隊和台電合作研發去碳燃氫技術，讓天然氣發電減碳更有助益。

中研院迄今已有9位人員獲得「EMBO全球研究學者」（EMBO Global Investigator）獎助、2位獲得「EMBO年輕研究學者」（EMBO Young Investigator）獎助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
避免AI系統使用中國資料庫 中研院：將提供研究人員指引
2023/10/12 14:51

避免AI系統使用中國資料庫 中研院：將提供研究人員指引
陳揆：半導體×AI、淨零科技 10年重點布局
2023/12/16 05:30

陳揆：半導體×AI、淨零科技 10年重點布局

S廊帶與亞灣建設 小港輕豪宅高CP值
賴總統勉中研院 持續壯大科研能力／第35次院士會議將一連舉辦4天 近200人參與
2024/07/02 05:30

賴總統勉中研院 持續壯大科研能力／第35次院士會議將一連舉辦4天 近200人參與
賴清德出席中研院院士會議開幕式 首度取消安檢禮遇院士
2024/07/01 10:11

賴清德出席中研院院士會議開幕式 首度取消安檢禮遇院士

淡海唯一！ 紀伊國屋選書服務 首次進駐這社區
政院科技顧問會今報告 陳揆：未來10年布局半導體AI、淨零科技
2023/12/15 19:03

政院科技顧問會今報告 陳揆：未來10年布局半導體AI、淨零科技
暌違11年 政院科技顧問會議重啟
2023/12/10 05:30

暌違11年 政院科技顧問會議重啟
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播