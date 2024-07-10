從電子業主管投身長照產業 穩定就業再領10.8萬

陳介王說，彈性的工作時間讓他能職場與家庭兼顧。（記者林宜樟攝）

2024/07/10 10:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕曾投入電子業20餘年，月薪超過10萬元的陳介王，因身體難以負擔，4年前離開電子業，後來透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署結合地方政府辦理「照顧服務員訓練課程」，取得專業證照，透過朴子就業中心推介到嘉義仁安長照機構擔任接案居家照服員，至今已穩定就業15個月，因資格符合還能請領「照顧服務就業獎勵」，預計可領10萬8千元獎勵金。

勞動力發展署雲嘉南分署表示，全國照服員人力嚴重不足，為充實照顧服務人力及鼓勵待業勞工從事長照工作，勞動部持續推動「照顧服務計畫」與「照顧服務就業獎勵」，提供完整職前訓練課程並協助穩定就業。

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54歲的陳介王說，他曾待過華碩等知名大廠，也曾派駐中國管理上萬人，月薪雖高，但工作壓力大、常忙到半夜，與家人長期分隔兩地，隨著年紀增長，4年多前因身體吃不消而回到台灣，曾在高雄創業開快餐店，但因受疫情影響，加上住在雲林的父親重病需照料，他考量母親年邁難負荷，決定收店，與妻子返鄉照顧老父。

陳介王照顧父親，並參與「照顧服務員訓練課程」，取得專業證照，由朴子就業中心推介到仁安長照機構擔任工作，洗澡、餵飯、清潔、陪散步是基本，更重要是「陪伴」，讓被照顧者不再覺得孤單；他認為，人口老化長照產業是未來趨勢，目前仍持續進修，盼能提升專業知識及技能，期許未來能在照服產業盡心力。

雲嘉南分署長劉邦棟說，「照顧服務就業獎勵」能讓更多人認識與加入長照產業，穩定就業，凡勞工符合失業期間連續達30日以上或非自願離職等情形之一，經公立就業服務機構推介，並受僱照顧服務工作連續達30日以上，每月薪資不低於中央主管機關公告基本工資，按月核發補助，鼓勵民眾利用政府資源投入照服產業，詳情可洽雲嘉南分署各就業中心或上台灣就業通網站查詢。

從事照服員的陳介王進行服務。（記者林宜樟攝）

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