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引進智能尿布減輕照顧壓力 雲縣：中央補助最高50萬元

雲林縣府在經濟部補助下採購6套智能尿布裝置，希望在智慧科技協助下能減輕照護負擔留住照護人力，又能提升照護品質。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府在經濟部補助下採購6套智能尿布裝置，希望在智慧科技協助下能減輕照護負擔留住照護人力，又能提升照護品質。（記者黃淑莉攝）

2024/07/09 14:47

〔記者黃淑莉／雲林報導〕在經濟部中小及新創企業署補助200萬元，雲縣府採購6套智能尿布裝置在公辦民營的身心障礙養護中心示範及推廣。縣府社會處長林文志表示智慧尿布裝置可以自動人處理患者排泄及清楚，減少人力及時間，減少逾30%照護工時，而且降低患者感染、皮膚炎等情況。

雲林人口老化嚴重，身心障礙朋友有5萬多人，又面臨長期照顧人力短缺，縣府積極引進智慧科技盼透過省時省力來減輕人力壓力，這次在經濟部補助下採購6套智能成人尿布裝置，並邀請養護、長照機構一起聽取展示及說明。

護理師出身的雲林縣長張麗善指出，照護人員對清理糞便心理負擔大，光更換尿布就要花5至10分鐘，若有滲漏更換、清洗要多花2、30分鐘，必要時還要記錄病患尿液、糞便重量等資訊，反之對病患長期包尿布，易有泌尿道感染、皮膚炎等感染問題。

張麗善說，智能尿布裝置，是透過穿戴式醫療矽膠褲內置感應器，可偵測患者大小便並全自動清洗、烘乾，全程無須人力介入，而且會把排泄行為做數據化紀錄，減輕照護人員工作負擔，減少照護人力流失，且照護品質提升。

林文志表示，在經濟部補助及縣府配合款先採購6套，在公辦民營的養護中心示範使用，縣府同時也評估成效及照顧機構的需求，希望能推廣運用在身心障礙福利機構及老人福利機構住民身上。

社會處說，有意購買的養護或長照機構可向經濟部中企署提出申請，每家最高補助50萬元，或洽詢社會處身心障礙福利科。

雲林縣府新購6套智能尿布裝置減少照護人力負擔及提升照護品質，示範說明會邀請長照機構參加，目前採購中央最高補助50萬元。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府新購6套智能尿布裝置減少照護人力負擔及提升照護品質，示範說明會邀請長照機構參加，目前採購中央最高補助50萬元。（記者黃淑莉攝）

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