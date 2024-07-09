基北區高中免試入學、特招分發放榜 他們留原校升學

畢業於丹鳳高中國中部的學生官聖偉分發進入丹鳳高中就讀。（新北市教育局提供）

2024/07/09 14:36

〔記者黃子暘／新北報導〕113學年度基北區高級中等學校免試入學與特招考試分發入學作業今（9）日上午11點放榜，新北市教育局長張明文表示，新北學生今年總報名人數為1萬7088人，在基北區免試入學共錄取1萬6958人，錄取率達99.2%。教育局提醒，經免試入學分發錄取者應至各錄取學校網站瞭解報到相關程序，在7月11日上午11點前以各錄取學校規定方式完成報到，逾期未報到視同放棄錄取資格。

教育局介紹，畢業於丹鳳高中國中部的學生官聖偉分發進入丹鳳高中就讀，他會考數學滿級分，曾參加學校高中數理實驗班的課程成果發表會。官聖偉表示，與其跨區就讀，不如省下通勤時間留在丹鳳高中，多參與實驗活動和科展競賽，累積學習成果；他認為上課認真聽講、返家後勤加複習，是取得佳績的基本功。

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教育局表示，畢業於南山高中國中部的學生周聿暄在今年會考中獲得4科滿級分的優異成績，總成績達第一志願錄取標準，考量學校師資、學習資源，決定繼續留在南山高中就讀。周聿暄表示，學校老師的教學內容、資優營和模擬聯合國課程讓她受益良多，英語程度大幅提升，期許自己持續精進，將所學付諸實踐。

教育局表示，錄取名單訂於7月9日上午11點公告於各招生學校網頁及校門口外，學生可自行至基北區高級中等學校免試入學委員會網站查詢錄取結果，不另行寄發錄取結果通知單；若對錄取結果有疑義，請於7月10日上午8點至中午12點前，填具「錄取結果複查申請書」，持身分證明文件至新北市立淡水高級商工職業學校申請複查，不受理郵寄或電話申請，逾期不受理。

教育局提醒，免試入學錄取且報到的學生，如果想要報名參加後續其他入學管道招生，也應於7月15日下午2點前填具「放棄錄取資格聲明書」，逾期未完成放棄錄取資格者，不得參加後續入學管道招生；高級中等學校得於7月底辦理免試入學續招作業，提醒參加基北區免試入學未獲錄取、未報到或報到後放棄錄取資格者，均得報名參加，學校名單將於7月30日公告。

畢業於南山高中國中部的學生周聿暄在今年會考中獲得4科滿級分的優異成績，決定繼續留在南山高中就讀。（新北市教育局提供）

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