王功漁火節來了 20週年亮點：滑水道、烤蚵、煙火無人機秀

今年王功漁火節7月13、14日兩天登場，縣長王惠美（中）和歌手今在縣府中庭為活動暖身，邀請全國遊客一起來彰化迎接20週年活動。（記者張聰秋攝）

2024/07/09 13:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度的王功漁火節來了，今年活動迎來20週年，三大亮點帶來驚豔，包含小朋友最愛的水陸氣墊樂園、適合老少一起來的千人烤蚵與祈福嘉年華，以及能讓年輕人嗨翻天的海洋音樂會及煙火秀，長達7分鐘的煙火結合無人機展演，打造絕無僅有的視覺饗宴，縣長王惠美邀請全國民眾，超級夏天一起來彰化玩。

王惠美表示，這次特別準備了吉祥物「蚵寶」紀念提燈，絕對是收藏首選，歡迎民眾全家同遊，感受西濱海岸最熱情的觀光活動。

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全國十大魅力漁港之一的王功漁港，最具代表的地標就是當地人俗稱「王功燈塔」的芳苑燈塔，燈塔漆上黑白直條紋相間的色調，在藍天白雲照映下，十分亮眼，該座燈塔也是全國最年輕的燈塔，是彰化縣熱門旅遊景點。

今年的水陸氣墊樂園設有30米長的滑水道，讓孩子們盡情玩水；千人烤蚵活動則讓遊客享受產地直送的美味海鮮；海洋音樂會則邀請WOLF（S）五堅情、麋先生、晨悠CHENYO等11組樂團歌手連續兩天熱力演出，並搭配420秒的煙火、燈光及無人機表演秀。

此外，福海宮將舉行祈福嘉年華，提供在地美食免費嘗鮮，並安排親子祈福DIY、擲筊擂台賽等活動，擲筊最高獎金達1萬元。農業部南投分署也規劃了濱海旅遊主題，推出彰化濱海特色農遊路線，讓民眾從早到晚都能玩得盡興。

縣府還安排了接駁車服務，每日早上9點至晚上10點在王功漁港至福海宮區間提供定點免費接駁車服務，彰化火車站也有往返直達專車，方便民眾前來參加活動。

歌手今為王功漁火節暖身，優美的歌聲炒熱現場氣氛。（記者張聰秋攝）

王功漁火節千人烤蚵活動讓遊客享受產地直送的美味海鮮。（記者張聰秋攝）

千人烤蚵活動已成為王功漁火節招牌，2天活動期間民眾分批次在王功美食街體驗烤蚵的樂趣。（記者張聰秋攝）

王功漁港潮差大，漁民獨特的平掛式養蚵方式，養殖出結實肥美、鮮甜彈牙的「珍珠蚵」，由一顆顆新鮮「珍珠蚵」烹調而成的美味佳餚。（記者張聰秋攝）

來王功漁港就是不能錯過當地新鮮美味的海鮮。（記者張聰秋攝）

全國最年輕的燈塔「王功」燈塔，外觀漆上黑白直條紋相間的色調，在藍天白雲照映下，十分亮眼。（圖縣府提供）

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