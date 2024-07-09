王功漁火節來了 20週年亮點：滑水道、烤蚵、煙火無人機秀
2024/07/09 13:24
〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度的王功漁火節來了，今年活動迎來20週年，三大亮點帶來驚豔，包含小朋友最愛的水陸氣墊樂園、適合老少一起來的千人烤蚵與祈福嘉年華，以及能讓年輕人嗨翻天的海洋音樂會及煙火秀，長達7分鐘的煙火結合無人機展演，打造絕無僅有的視覺饗宴，縣長王惠美邀請全國民眾，超級夏天一起來彰化玩。
王惠美表示，這次特別準備了吉祥物「蚵寶」紀念提燈，絕對是收藏首選，歡迎民眾全家同遊，感受西濱海岸最熱情的觀光活動。
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全國十大魅力漁港之一的王功漁港，最具代表的地標就是當地人俗稱「王功燈塔」的芳苑燈塔，燈塔漆上黑白直條紋相間的色調，在藍天白雲照映下，十分亮眼，該座燈塔也是全國最年輕的燈塔，是彰化縣熱門旅遊景點。
今年的水陸氣墊樂園設有30米長的滑水道，讓孩子們盡情玩水；千人烤蚵活動則讓遊客享受產地直送的美味海鮮；海洋音樂會則邀請WOLF（S）五堅情、麋先生、晨悠CHENYO等11組樂團歌手連續兩天熱力演出，並搭配420秒的煙火、燈光及無人機表演秀。
此外，福海宮將舉行祈福嘉年華，提供在地美食免費嘗鮮，並安排親子祈福DIY、擲筊擂台賽等活動，擲筊最高獎金達1萬元。農業部南投分署也規劃了濱海旅遊主題，推出彰化濱海特色農遊路線，讓民眾從早到晚都能玩得盡興。
縣府還安排了接駁車服務，每日早上9點至晚上10點在王功漁港至福海宮區間提供定點免費接駁車服務，彰化火車站也有往返直達專車，方便民眾前來參加活動。