高中免試入學放榜 中一中最低97點、82％達100點以上

免試放榜中一中稱霸中投，最低需97點，82%達100點以上。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/09 12:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高中免試入學放榜，中投區免試入學滿分為111點，台中一中今年免試入學最低錄取分97點，跟去年持平，但今年錄取的新生中有高達8成2成績達百點以上，競爭超激烈；中女中最低錄取分92點，但僅佔少數，錄取的新生中7成須97點以上才能錄取。

中一中今年免試入學錄取827人，去年最低需97點，今年維持97點的錄取高門檻，考生會考成績均須5A、6個+以上，今年國文寫作難，但一中今年錄取到多達17名的111點「滿分王」，另有69人達110點，學科均5A++滿分，僅作文差一級分，有60人達109點，也是學科均5A++滿分，僅作文4級分。

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此外，台中一中最低錄取分雖是97點，但僅50人是97點，有多達683人成績達100點以上，佔新生數的82.6%，考生要進一中競爭十分激烈。

至於台中女中今年錄取637人，今年最低錄取分為92點，5A、4個+以上，去年最低為95點，但女中指出，今年92點僅31人、93點僅5人，錄取考生有7成須97點以上，且100點以上人也有378人，今年錄取到5個111點「滿分王」；另110點考生多達40人，109點考生有17人，錄取新生仍多是高分族群。

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