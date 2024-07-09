澎湖特色車站 哈密瓜候車亭啟用開幕

後寮哈密瓜特色候車亭，取名天堂小站。（記者劉禹慶攝）

2024/07/09 11:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖近來最夯的觀光景點天堂路，位在白沙鄉後寮村，以盛產哈密瓜聞名。澎湖縣政府與白沙鄉公所積極提升周遭軟硬體設施，發展特色觀光。今（9日）舉行創意特色候車亭啟用典禮，由縣長陳光復、議長陳毓仁及議員宋昀芝、魏睿宏、許國政、張仁和、白沙鄉長宋萬富、村長葉文泉等人共同主持揭幕剪綵。

白沙鄉公所近年來積極發展一村一特色，與澎湖知名藝術家吳飛達合作，每村都依照盛產農漁特產，製作專屬的地景藝術，包括玳瑁石斑、三眼蟹、獅子魚、菊媽牡蠣殼寶寶等，只有後寮村是以哈密瓜為造型，顯示後寮為白沙重要的農業產區，又以溫室種植的哈密瓜聞名。澎湖縣政府公共車船管理處天堂小站創意特色候車亭，沿用哈密瓜造型，同時是吳飛達設計。

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活動由明圓幼兒園太鼓表演揭開序幕，禮成前請首長、貴賓分送麻糬、糖果等共同一起來分享好運。候車亭由澎湖藝術家吳飛達老師設計製作，以後寮特有的哈密瓜為打造主體 搭配旁邊公園原有的哈密瓜造型，完工吸引更多的遊客及民眾來踩點拍照，後寮社區發展協會計畫在這附近販售特有農產品，必能增加地方經濟效益。

除了天堂小站特色候車亭開幕外，澎湖縣長陳光復責成旅遊處，引進小型遊園車，穿梭天堂路與候車亭之間，最好也能以哈密瓜造型，打造後寮為澎湖哈密瓜故鄉的特色；議長陳毓仁則建議在後寮遊客中心前廣場，多辦幾次市集活動，帶動地方農漁特產經濟，並廣宣天堂路觀光美景。

天堂小站特色候車亭，由各界嘉賓剪綵啟用。（記者劉禹慶攝）

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