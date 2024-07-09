為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

澎湖特色車站 哈密瓜候車亭啟用開幕

後寮哈密瓜特色候車亭，取名天堂小站。（記者劉禹慶攝）

後寮哈密瓜特色候車亭，取名天堂小站。（記者劉禹慶攝）

2024/07/09 11:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖近來最夯的觀光景點天堂路，位在白沙鄉後寮村，以盛產哈密瓜聞名。澎湖縣政府與白沙鄉公所積極提升周遭軟硬體設施，發展特色觀光。今（9日）舉行創意特色候車亭啟用典禮，由縣長陳光復、議長陳毓仁及議員宋昀芝、魏睿宏、許國政、張仁和、白沙鄉長宋萬富、村長葉文泉等人共同主持揭幕剪綵。

白沙鄉公所近年來積極發展一村一特色，與澎湖知名藝術家吳飛達合作，每村都依照盛產農漁特產，製作專屬的地景藝術，包括玳瑁石斑、三眼蟹、獅子魚、菊媽牡蠣殼寶寶等，只有後寮村是以哈密瓜為造型，顯示後寮為白沙重要的農業產區，又以溫室種植的哈密瓜聞名。澎湖縣政府公共車船管理處天堂小站創意特色候車亭，沿用哈密瓜造型，同時是吳飛達設計。

活動由明圓幼兒園太鼓表演揭開序幕，禮成前請首長、貴賓分送麻糬、糖果等共同一起來分享好運。候車亭由澎湖藝術家吳飛達老師設計製作，以後寮特有的哈密瓜為打造主體 搭配旁邊公園原有的哈密瓜造型，完工吸引更多的遊客及民眾來踩點拍照，後寮社區發展協會計畫在這附近販售特有農產品，必能增加地方經濟效益。

除了天堂小站特色候車亭開幕外，澎湖縣長陳光復責成旅遊處，引進小型遊園車，穿梭天堂路與候車亭之間，最好也能以哈密瓜造型，打造後寮為澎湖哈密瓜故鄉的特色；議長陳毓仁則建議在後寮遊客中心前廣場，多辦幾次市集活動，帶動地方農漁特產經濟，並廣宣天堂路觀光美景。

天堂小站特色候車亭，由各界嘉賓剪綵啟用。（記者劉禹慶攝）

天堂小站特色候車亭，由各界嘉賓剪綵啟用。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
等車也能體驗工業風 台南水道博物館候車亭啟用
2021/10/08 12:36

等車也能體驗工業風 台南水道博物館候車亭啟用
《台中》候車亭全太陽能供電 陽明大樓試辦
2024/06/19 05:30

《台中》候車亭全太陽能供電 陽明大樓試辦

永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」
鐵皮屋擋視野 龍潭綠杉林公園「站牌前」招嘸公車
2024/07/05 22:17

鐵皮屋擋視野 龍潭綠杉林公園「站牌前」招嘸公車
台中公車站低底盤公車渡板無處放 輪椅族搭車大不便
2023/10/01 18:11

台中公車站低底盤公車渡板無處放 輪椅族搭車大不便

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
中市打造遮陽避雨候車亭逾千座 積木、貨櫃造型成打卡景點
2023/09/06 15:24

中市打造遮陽避雨候車亭逾千座 積木、貨櫃造型成打卡景點
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播