高捷紫線為高雄科技校園城路網關鍵 李柏毅：應力拚2028動工

高雄捷運六月底增加岡山站，多條新路線已發包。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/09 08:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運紫線可行性報告引起地方關注。左楠區立委李柏毅認為，台積電高雄廠帶動北高雄產業，並促成高雄科技校園城，高捷紫線則是該區路網關鍵，建議相關單位加快腳步、比照高捷黃線經驗力拚2028年左右動工。

李柏毅於立院總質詢時，要求行政院長卓榮泰持續加速推動南部交通建設，並表達對國家佈局半導體的支持，他提到捷運紫線攸關高雄產學科技城發展，甚至是整個北高雄的未來，應比照黃線在可行性評估通過後4年內動工。

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他說，現在左營、楠梓正快速發展，地方建設不能拖，上個月底紫線可行性評估出爐，後續還有環評、預算等一系列審查階段，為了北高雄產學科技城的未來，以及半導體S廊帶交通需求，希望比照黃線進度縮短進程，力拚在2028年前後動工。

李柏毅說明，紫線將配合聯外道路，服務橋科、楠梓產業園區，以及義大、樹德等產學大學城通勤師生，全力協助推動S廊帶；今年4月前院長陳建仁率團勘查台39南延工程，就曾指示將橋科聯外道路列為優先段施作，5月初再訪高雄視察楠梓產業園區聯外道路，可見中央對高雄地方建設的重視，及交通網路重要性。

他進一步提及，黃線工程已發包，同為軌道建設，對紫線未來感到擔憂，在藍白花東建設條例與財劃法影響下，前瞻預算可能被排擠、影響紫線建設進度，他再三向卓榮泰表達擔憂，盼聯合所有同仁守護資源，強調不能讓得來不易的建設成果、被有心人士拖延。

卓榮泰答詢時也表示理解李柏毅的擔憂，並認同前瞻計畫對地方的重要性，若是前瞻和特別預算用罄，捷運紫線進度將被影響，他向李柏毅表示，編列預算時必定會考慮地方需求的優先順序，保持預算彈性的能力，照顧真正需要建設的地方。

李柏毅認為高捷紫線為高雄科技校園城路網關鍵，應力拚2028動工。（李柏毅服務處提供）

李柏毅強調高捷紫線是高雄科技校園城路網關鍵。（記者王榮祥翻攝）

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