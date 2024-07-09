為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高捷紫線為高雄科技校園城路網關鍵 李柏毅：應力拚2028動工

高雄捷運六月底增加岡山站，多條新路線已發包。（記者王榮祥翻攝）

高雄捷運六月底增加岡山站，多條新路線已發包。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/09 08:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運紫線可行性報告引起地方關注。左楠區立委李柏毅認為，台積電高雄廠帶動北高雄產業，並促成高雄科技校園城，高捷紫線則是該區路網關鍵，建議相關單位加快腳步、比照高捷黃線經驗力拚2028年左右動工。

李柏毅於立院總質詢時，要求行政院長卓榮泰持續加速推動南部交通建設，並表達對國家佈局半導體的支持，他提到捷運紫線攸關高雄產學科技城發展，甚至是整個北高雄的未來，應比照黃線在可行性評估通過後4年內動工。

他說，現在左營、楠梓正快速發展，地方建設不能拖，上個月底紫線可行性評估出爐，後續還有環評、預算等一系列審查階段，為了北高雄產學科技城的未來，以及半導體S廊帶交通需求，希望比照黃線進度縮短進程，力拚在2028年前後動工。

李柏毅說明，紫線將配合聯外道路，服務橋科、楠梓產業園區，以及義大、樹德等產學大學城通勤師生，全力協助推動S廊帶；今年4月前院長陳建仁率團勘查台39南延工程，就曾指示將橋科聯外道路列為優先段施作，5月初再訪高雄視察楠梓產業園區聯外道路，可見中央對高雄地方建設的重視，及交通網路重要性。

他進一步提及，黃線工程已發包，同為軌道建設，對紫線未來感到擔憂，在藍白花東建設條例與財劃法影響下，前瞻預算可能被排擠、影響紫線建設進度，他再三向卓榮泰表達擔憂，盼聯合所有同仁守護資源，強調不能讓得來不易的建設成果、被有心人士拖延。

卓榮泰答詢時也表示理解李柏毅的擔憂，並認同前瞻計畫對地方的重要性，若是前瞻和特別預算用罄，捷運紫線進度將被影響，他向李柏毅表示，編列預算時必定會考慮地方需求的優先順序，保持預算彈性的能力，照顧真正需要建設的地方。

李柏毅認為高捷紫線為高雄科技校園城路網關鍵，應力拚2028動工。（李柏毅服務處提供）

李柏毅認為高捷紫線為高雄科技校園城路網關鍵，應力拚2028動工。（李柏毅服務處提供）

李柏毅強調高捷紫線是高雄科技校園城路網關鍵。（記者王榮祥翻攝）

李柏毅強調高捷紫線是高雄科技校園城路網關鍵。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高捷紫線3合1從高鐵左營站到佛光山 拚明年底完成可行性研究
2022/09/09 06:47

高捷紫線3合1從高鐵左營站到佛光山 拚明年底完成可行性研究
高捷紫線可行性評估6月出爐 李柏毅：若通過應在4年內動工
2024/03/05 07:35

高捷紫線可行性評估6月出爐 李柏毅：若通過應在4年內動工

一站連結衛武營 O9捷運概念宅當紅
高捷黃線加紫線 李柏毅：將串連3大醫學中心成「醫療」專線
2024/01/03 20:16

高捷黃線加紫線 李柏毅：將串連3大醫學中心成「醫療」專線
高市府官員陪陳菊到教會 國民黨議員白喬茵要求調查
2024/04/30 12:24

高市府官員陪陳菊到教會 國民黨議員白喬茵要求調查

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播